Gambini e la Commissione ecomafie: "Una sceneggiata voluta dai Verdi"

Un video su facebook di 6 minuti per raccontare la sua verità su Riceci. Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini torna sull’argomento discarica ad una settimana dalla sua audizione in Commissione ecomafia alla Camera, che ha definito ieri "una sceneggiata". "In questi giorni – ha detto Gambini – sono usciti degli spezzoni tagliati ad arte da chi vuole fare campagna elettorale su Riceci. Una tematica della quale si parla da tempo e oggi i miei competitor stanno cavalcando una speculazione politica dei partiti per denigrare questa Amministrazione comunale e me. Invito ad ascoltare ciò che ho detto davanti i comitati nell’aula del Consiglio comunale a luglio, sono le stesse cose che ho detto nell’audizione in Commissione".

Giacca color avana e camicia azzurra, seduto alla scrivania del suo ufficio con articoli e fogli in mano, prosegue: "Chi governa Marche Multiservizi è il Comune di Pesaro, il sindaco e la sua Giunta comunale, che ha una quota di maggioranza relativa del 25.5% e quindi gli spetta la nomina del presidente e un consigliere. Dire che non si sapeva nulla, su questa vicenda, è davvero pesante e brutto".

Amministratori che fanno finta di non ricordare, prosegue Gambini: "Siccome sono all’angolo e a Riceci ci sono andati con le bandiere va ricordato che il sindaco di Pesaro ha, nella sua giunta, i Verdi, il Movimento 5 stelle, i comunisti, Articolo 1, i socialisti. Insomma tutti quelli che sono andati a far finta di sostenere i comitati. Questo non lo possono fare perché sono loro che l’hanno proposta. Il nostro consigliere (Baccio Fiaccarini) mi ha sempre informato e ha votato su proposta del presidente di Mms, nominato da Pesaro. Non si può dire che nessuno lo sapeva".

Il primo cittadino ha poi rimarcato che serve un impianto. "A Riceci o da un’altra parte ce n’è bisogno per le aziende e le famiglie. Serve una discarica fatta dalla nostra società partecipata, quindi Marche Multiservizi e non da altri. Solo così il famoso margine rimarrebbe nelle casse dei Comuni e quindi dei cittadini. Chi faceva finta di non sapere sta venendo fuori, ora si chiede di togliere la delega al presidente di Marche Multiservizi, sacrificheranno una persona e cercando di mantenere le facce pulite.Lo abbiamo letto negli articoli sui giornali, ma non ci si comporta così. Tutti gli amministratori della provincia sapevano. Ci sono i documenti. La Commissione, va ricordato, è stata convocata a fini politici, vediamo che la denuncia in Procura fatta dai Verdi è stata archiviata. Non contenti di questo hanno aperto questa procedura a Roma per fare un po’ di sceneggiata. Io a Roma non ho detto che sono per fare la discarica di Riceci ma sono favorevole a fare un impianto a Riceci o da un’altra parte, perché serve".