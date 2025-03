Gambini fa marcia indietro: "Resto sindaco"

Maurizio Gambini è nuovamente sindaco, per la terza volta… e mezzo. Ieri a metà giornata il primo cittadino, dopo vari giorni di annunci e temporeggiamenti, ha dato la notizia tramite un lungo comunicato, preceduto da un passaggio all’ufficio protocollo, stavolta con una lettera scritta al computer e stampata. Ecco le parole del sindaco: "Questa mattina di prima ora (ieri per chi legge, ndr) ho protocollato la revoca delle mie dimissioni dalla carica di Sindaco della Città di Urbino, presentate il 28 febbraio e comunicate lo stesso giorno in Consiglio Comunale. Questo è stato un periodo per me molto complesso a livello umano e istituzionale: sono consapevole che le mie dimissioni hanno creato disorientamento tra i cittadini, ma sono state la conseguenza estrema di una situazione che non era più sostenibile all’interno della maggioranza. La nostra città si trova ad affrontare un momento storico cruciale, per questo l’azione amministrativa deve essere portata avanti con responsabilità e serenità, condizioni che erano venute a mancare impedendo, di fatto, la gestione efficace ed efficiente del governo comunale".

I riferimenti del sindaco, come ormai noto, erano al sottogruppo creatosi in seno alla maggioranza nel mese di febbraio tra le liste Rinascimenti, Città Ideale e Centrodestra. Prosegue Gambini: "Negli ultimi giorni ho avuto confronti approfonditi con tutte le forze civiche e politiche di maggioranza, ho incontrato e chiarito la posizione dei nostri consiglieri e degli assessori. C’è stata una presa di coscienza seria degli errori commessi, forse anche non intenzionalmente, ma che comunque hanno creato delle profonde difficoltà nel governo della città. I consiglieri Guidi, Rossi e Carobini hanno preso una decisione dolorosa, ma hanno dimostrato un senso di rispetto verso le istituzioni e i cittadini, a fronte della situazione che si era creata. Quanto accaduto è stato molto grave, tuttavia oggi posso dire che è servito a capire che questa Amministrazione non si piegherà mai a giochi di forza. Le componenti di maggioranza hanno confermato il pieno sostegno e condivisione del programma di governo e della composizione dell’organo esecutivo. Ho preso atto, quindi, che sono tornate a sussistere le condizioni giuste per continuare a lavorare serenamente, in modo serio e responsabile. Oggi posso dire con convinzione che la maggioranza c’è ed è compatta. Il senso di responsabilità verso la città e i cittadini mi dà la ragione di andare avanti, per questo ho ritirato le mie dimissioni. L’unica forza mia e della nostra maggioranza è e deve rimanere la fiducia che i nostri concittadini ci hanno concesso l’onore di rinnovare alle ultime elezioni".

Il sindaco tuttavia ieri non ha incontrato nessuno di persona in quanto era in trasferta a Roma: "Nonostante la presentazione delle dimissioni non ho mai smesso di lavorare, e oggi (ieri per chi legge, ndr) sono a Roma per rappresentare la nostra Urbino alla Consulta dei Comuni Capoluogo di Provincia convocata dall’Anci, in cui verrà presentato lo stato di attuazione del Pnrr. Non ho interessi personali a ricoprire la carica di Sindaco, il mio unico obiettivo è lavorare nell’esclusivo interesse della nostra città e questo è l’atteggiamento che chiedo a tutti gli assessori, i consiglieri e coloro che ricoprono incarichi. Mai la città dovrà essere a servizio nostro, ma siamo noi al servizio della città e dei nostri concittadini: è un principio sul quale non transigo e credo di averne dato dimostrazione". Oggi Gambini incontrerà la stampa di persona per ulteriori spiegazioni e annunciare i primi passi della ripresa dell’attività di governo cittadino.

Giovanni Volponi