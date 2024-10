Gambini: "Gli urbinati tornano ad aumentare"

Dopo cinque anni torna a salire il numero degli abitanti di Urbino. Il territorio comunale, al 30 settembre 2024, conta 14mila e 5 cinque abitanti, come mostrano i dati dell’Ufficio anagrafe del Comune. Ad annunciarlo il sindaco Maurizio Gambini: "La soglia dei 14mila abitanti non si toccava dal 2019. Con il Covid è iniziato il calo. I dati confermano che l’aumento dei residenti non è un caso, ma una tendenza che si sta consolidando nel tempo. Se consideriamo, poi, la differenza tra mortalità e natalità, per cui possiamo contare un gap di almeno il 60%, capiamo che i nuovi residenti sono sicuramente maggiori rispetto ai 143 che segnano l’aumento dall’anno scorso. Infatti gli immigrati, ossia i nuovi residenti, continuano a salire: se confrontiamo i numeri registrati nei 365 giorni antecedenti il 30 settembre del 2022 erano 500, nel 2023 erano 526 e nel 2024 arriviamo a 604 – spiega Gambini –. Il fenomeno conferma che la nostra città è tornata attrattiva per la residenzialità, a differenza della tendenza a livello generale di spostarsi dalle aree interne verso la costa e le grandi città, per la quale in passato abbiamo subìto le conseguenze negative".

"Per attirare nuovi residenti – spiega il sindaco – è fondamentale continuare, da un lato, a promuovere la città e il suo territorio come un luogo sano e sicuro dove vivere e, dall’altro, favorire le condizioni per l’imprenditorialità e occupazione. Un impegno che l’Amministrazione ha messo in campo a 360 gradi".

Un tema questo già toccato nella primavera scorsa, quello della popolazione urbinate che ha visto, dunque, un aumento di 143 residenti rispetto al 2023, quando la popolazione era 13.862, ossia 31 unità in più dei 13.831 abitanti del 2022. Il dato di oggi che vede superare i 14mila abitanti di cinque persone è un lavoro di squadra, prosegue Gambini: "È chiaro che l’inversione di tendenza ha richiesto tempo, ma oggi vediamo finalmente il risultato del grande lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con tutti gli altri Enti e le realtà locali, a partire dalla nostra Università e dagli Istituti di formazione superiori, che ricoprono un ruolo essenziale nella vita e nell’economia della città e che continuano costantemente a crescere. Un richiamo importante è rappresentato sicuramente dal settore turistico, in evidente espansione, che sta attivando lo sviluppo di un indotto che porta nuove opportunità lavorative. Abbiamo investito molto in questa direzione, ma determinante è stato anche il contributo della Galleria nazionale delle marche, dell’Accademia Raffaello, delle associazioni, degli operatori turistici, delle agenzie immobiliari e di tutti gli attori del settore, che hanno fortemente collaborato nello sviluppo di questo ambito. Il dato è significativo non solo per la nostra città, ma per tutte le aree interne: è un segnale positivo che può segnare l’inizio della rinascita del nostro entroterra".

Francesco Pierucci