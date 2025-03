"Gambini ha creato troppi assessori. Milano ne ha meno"

"Urbino ha più assessori delle metropoli". A porre in evidenza uno degli aspetti più contestati dell’attuale giunta è la lista civica Futura, che spiega come perfino a Milano non ci siano due assessori a dividersi le deleghe dello sport. "Si tratta di una anomalia che non esiste in Italia – spiega Francesca Crespini – infatti ci siamo applicati a conoscere le deleghe delle Giunte nei grandi Comuni, e abbiamo notato che ad esempio nel Comune di Milano, dove ci sono oltre 400 strutture soltanto all’aperto, seconda solo a Roma, dove c’è lo stadio di San Siro, una moltitudine di palazzetti dello sport, e dove avranno sede le Olimpiadi invernali 2026, c’è un solo assessore allo Sport, che ha pure la delega a Turismo e Politiche Giovanili". Prosegue Crespini: "Urbino, l’unico luogo in cui l’Amministrazione non è stata in grado di costruire un campo da padel dove abbiamo due soli campi da tennis con gli spogliatoi ricavati in un container indecoroso, un Palazzetto dello Sport e lo Stadio Montefeltro gestiti da Urbino Servizi, alcuni campetti all’aperto in uno stato di completo abbandono (come il campetto della Piantata). E il Sindaco cosa fa? Mette due assessori allo Sport, lautamente pagati (tra stipendio mensile e contributi pagati dal Comune perché sono entrambi in aspettativa dal proprio lavoro, costano ai cittadini circa 100mila euro all’anno), uno per organizzare gli eventi sportivi e l’altro per aprire e chiudere la porta delle quattro strutture. Gambini per vincere le elezioni ha dovuto promettere mari e monti ai suoi portatori d’acqua e, una volta vinte, ha dato le deleghe a chi aveva fatto più promesse".