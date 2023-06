"Gambini ha svenduto Urbino a Hera e Tiviroli fa gli interessi di Bologna"

L’ex consigliere regionale Verde Gianluca Carrabs interviene sulla discarica di Riceci ma in particolare risponde al sindaco di Urbino Maurizio Gambini che chiede un peso maggiore del pubblico in Marche Multiservizi: "Il sindaco Gambini solo qualche anno fa ha regalato a Marche Multiservizi quasi 3 milioni cedendo il 2% di quote e dando più potere ad Hera. La cessione delle quote di Marche Multiservizi ha portato un danno economico ad Urbino di 2 milioni e 588mila euro. Avevo già detto e e scritto che l’ amministrazione Gambini ha svenduto Urbino ai Bolognesi e Pesaresi. L’operazione della cessione delle azioni di Marche Muntiservizi è stata un fallimento totale per la città di Urbino, una rimessa completa. Gambini ha venduto le azioni di Marche Multiservizi a metà del loro valore reale, 7,58 a fronte di 14,46, il prezzo che Marche Multiservizi ha rivenduto ad Hera qualche tempo dopo. Gambini ha fatto perdere ad Urbino nella vendita del primo lotto di 170.598 azioni pari a 1,26% 1.173.714,24 euro, oltre aver rinunciato pure agli utili annuali per il 2017 pari a 174.389mila euro, per il 2016 pari a 113.732mila, per il 2015 pari a 89.360 euro per un totale complessivo di altri 377.481,95 euro".

"Con questa cessione delle azioni – continua Carrabs – Urbino oltre alla perdita economica, ha perso il controllo su un settore strategico come la gestione dell’acqua, rifiuti e gas. Inoltre con il secondo lotto di 100.000 azioni pari allo 0,74% con un valore reale di 1 milione e 446.000 euro ha comprato il rudere al Sasso barattandolo con l’intero importo delle suddette azioni. Rudere che attualmente l’amministrazione ha messo in vendita a 548.852,40, messo in vendita, ma con asta andata deserta. Determinando anche qui una ulteriore perdita di 897.147,60 euro oltre ai 140.000 euro di dividendi. Senza considerare gli utili fino ad oggi.

Perché l’amministrazione Gambini ha posto in essere questa scelta così scellerata e anti economica? Perché ha consentito che Marche Multiservizi speculasse 2 milioni e 588mila euro da una semplice compravendita di azioni che prima erano proprietà del Comune di Urbino? Questa situazione è umiliante è vergognosa. Ancora una volta le proprietà di Urbino sono state svendute con un grave danno economico e politico per la città. Bisogna mettere in discussione tutta la governance di Marche Multiservizi partendo proprio dal suo amministratore delegato, Tiviroli, che invece di fare l’interesse dei soci di maggioranza, i comuni, fa gli interessi di Hera e di qualche imprenditore trovato per strada come quello di San Marino".