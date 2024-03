Gambini: "Ho deciso, mi ricandido a sindaco"

"Ho dato la mia disponibilità a candidarmi". Così risponde il sindaco di Urbino Maurizio Gambini alla domanda, fatidica, che da mesi gli viene posta: "Ora che il terzo mandato è una posssibilita certa, si ricandida?".

Federico Scaramucci, a capo della coalizione di centro sinsitra, ha presentato coalizione e punti programmatici quasi un mese fa. Maria Francesca Crespini ha annunciato ieri sui social che si ricandiderà con la lista – con molte presenze femminili – chiamata “Futura“. Mentre l’attuale primo cittadino non aveva ancora confermato un ritorno in gara, esprimendo solo un laconico "vedremo, in ogni caso ho già il nome ideale".

Quindi Gambini è ufficiale, lei si candidata al terzo mandato?

"Alle liste ho espresso la mia disponibilità. La settimana prossima sarà fatta l’organizzazione per la presentazione. La disponibilità l’ho data e si lavora, da oggi, per costruire il progetto".

Sono passati 10 anni dalla prima elezione. Quale sarà l’obiettivo per i prossimi 5 anni se sarà ri eletto?

"Se c’è disponibilità da parte delle liste si proseguirà con il lavoro fatto e le opere progettate, ma non solo. Sopratutto avremo la possibilità di proiettare nel futuro città e territorio, oltre i prossimi 5 anni. Un progetto che possa permettere a chi verrà dopo di continuare a costurite. Noi abbiamo preso la città e il territorio in una situazione disastrosa. In questi 10 anni abbiamo avviato un lavoro di impostazione che sta dando dei risultati".

Possiamo fare quale esempio sul quale vorrete lavorare?

"Il completamento della Data. Ma abbiamo anche delle acqusitisioni fatte su cui progettare, penso alla Formace Volponi, la vecchia sede dell’Agenzia delle Entrate di via Bramante ma poi ce ne sono altri che ne abbiamo in mente. Tutto questo permetterà di costruire il futuro della città, anche dal punto di vista turistico".

Esempi per il turismo?

"Il progetto delle Cesane sul Bike Park, il parco dell’Aquilone. Poi il campo da golf e la Baita assieme Fossombrone. Ma non solo, pensiamo alle scuole dove ci sono progetti importanti, abbiamo dato gli spazi all’Accademia di Belle Arti e li daremo all’Isia. Con l’Università abbiamo fatto ripartire il Petriccio e due aziende per l’accoglienza turistica".

Qualcosa che ha sbagliato o vuole migliorare in futuro?

"Serve sicuramente una maggiore velocità. I progetti pensati 10 anni fa si stanno concretizzando, in parte, ora. Alla città e al territorio daremo una vita per il futuro. Il mio progetto è lungo e fatto assieme tutta squadra storica che sarà implementata".

Quindi ci saranno nuove forze politiche in coalizione?

"Sono le stesse per ora. Intanto però ha manifestato interesse di partecipare al progetto Azione, ma ancora la chiusura del progetto non è stata fatta quindi noi siamo aperti".

Francesco Pierucci