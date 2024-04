Gambini: "I miei avversari dicono un sacco di bugie"

"I miei avversari elettorali dicono un sacco di bugie". È stato un Maurizio Gambini a spron battuto quello che l’altro ieri sera, alla presentazione della lista a suo sostegno “Urbino città ideale“, ha ribattuto punto per punto alle critiche che in questo inizio di campagna elettorale gli schieramenti avversari gli stanno muovendo. Il sindaco ha iniziato dal calo demografico: "Il calo è generalizzato e c’è ovunque. Poi, nello specifico, i dati demografici del nostro comune dicono l’esatto opposto di quello che affermano alcuni. Mi criticano ma noi siamo la città concreta, gli altri parlano solo di ipotesi. A loro non va bene che aprano nuove attività o industrie ma poi si lamentano del calo di abitanti. Non dimentichiamoci che sono loro quelli che hanno chiuso la Sogesta, hanno imposto la Bretella a due corsie, quelli che non volevano fare ampliare la Benelli". Gambini ha rivendicato anche un’attenzione al sociale: "Dicono che la destra non sia sensibile, ma in questi dieci anni abbiamo avuto un’altissima attenzione al sociale, ai dipendenti tramite i rapporti coi sindacati, all’ambito territoriale sociale, all’Area Vasta: tutte cose oggettive. Abbiamo accolto il 100% dei bambini negli asili, tenendo aperto anche quello di Pieve di Cagna con solo 7 bimbi. Per i giovani abbiamo opzionato l’ultimo piano del complesso di Santa Lucia per creargli nuovi spazi. Per le frazioni, edificate dalla sinistra, stiamo facendo i marciapiedi e creando le sale civiche che dovevano essere fatti decenni fa con gli oneri di urbanizzazione. Per cosa li hanno usati?" Il sindaco chiude con la fornace Volponi: "L’abbiamo comprata noi alla cifra giusta dopo un lento lavoro diplomatico e loro prima hanno criticato l’acquisto e poi il giorno dopo sono andati lì a fare le foto".

g. v.