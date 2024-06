Gambini: "Il mio vice sarà Giulia Volponi"

Maurizio Gambini conferma che in caso di vittoria Giulia Volponi sarà eletta a vicesindaco di Urbino. Questo perché e la più votata con oltre 300 preferenze. Una scelta, quella di nominare una donna, che è stata commentata sui social dai competitor come strategia per prendere più voti.

"In questa campagna elettorale gli attacchi che abbiamo ricevuto non sono stati supportati dai fatti, dalle prove a quel che si dice. E’ giusto rimarcarlo e credo che il progetto che stiamo portando avanti di Urbino Capoluogo, invece, è un fatto, che forse ha bisogno di essere compreso di più e meglio".

Lei rimarca questo concetto negli incontri così come sui social. Per quale motivo?

"E’ giusto che gli urbinati sappiano la posta in gioco di questo ballottaggio. Da gennaio 2024 Urbino è divenuta Capoluogo di Provincia. Non lo dico io, ma un decreto del Consiglio dei Ministri, convertito in legge dal Parlamento. Insieme a Urbino ha ottenuto la qualifica anche Cesena. Ma mentre il giovane sindaco di Cesena del Pd ha definito questo risultato come storico. Un risultato, parole sue, che “non è solo formale ma è di sostanza“, la nostra controparte vuole far passare il concetto che non cambia nulla. Vorrei chiarire allora che cos’è questa sostanza che i nostri avversari negano, sapendo di affermare il falso. E’ un tema che provoca talmente tanto fastidio che il capoluogo non l’hanno citato nemmeno una volta nel programma. Noi invece sappiamo che è la vera grande novità, non è uguale, è un’altra storia".

In concreto cosa significa? Parlando di risorse.

"Il 36,6% dei fondi Pnrr, prendendo i dati ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono destinati ai Comuni capoluogo. Quindi anche a Urbino. Ciò corrisponde complessivamente a 70 miliardi di euro per 112 Comuni Capoluogo. 7,7 miliardi di questi fondi sono già destinati a rigenerazione urbana e periferie, verde pubblico, musei, teatri, forestazione, scuole, asili nido, mense, palestre, mobilità sostenibile, ciclabili, autobus e servizi digitali. Anche al di fuori del Pnrr, molti bandi regionali e nazionali per finanziamenti utili allo sviluppo, alle aree urbane, alle aree verdi, all’ambiente sono riservati ai Comuni capoluogo. Per far capire quanto tutto questo sia concreto cito anche altri dati: ci sono stati assegnati oltre 15 milioni di euro che se non fossimo stati Capoluogo non avremmo mai avuto. Serviranno a riqualificare l’ex Osca, Palazzo Gherardi e a costruire un asilo nido nuovo a Canavaccio".

E la lotta con Pesaro?

"Non c’è nessuna lotta contro nessuno, tanto meno contro Pesaro. Con la Città Capoluogo rivendichiamo per Urbino la stessa centralità nelle politiche territoriali che ha Pesaro. E’ evidente che questa centralità passa anche dalle risorse che arrivano, perché le idee non costano nulla, ma poi i progetti sì. Tutto qui. Questa è la nostra visione, che evidentemente infastidisce chi non vuole che Urbino dialoghi e sia considerata alla pari di Pesaro".

Francesco Pierucci