"Gambini lento sul caso Magrini"

"Il sindaco Gambini è intervenuto fuori tempo massimo", dicono dal Pd di Urbino, a proposito del tentativo avviato in Regione per scalzare Maura Magrini dal suo ruolo di presidente di Erdis, con la scusa che al momento è in aspettativa dell’Ateneo. Il sindaco ha difeso la Magrini, il Pd gli replica: "Riteniamo che questo intervento da parte del sindaco sia imbarazzante per metodo, merito e tempistica. In particolare politicamente in ritardo e confuso dal punto di vista amministrativo. La nomina è sì politica, ma è stata sollevata una questione tecnica, pertanto la Magrini avrebbe potuto fare opposizione ad un atto amministrativo nei tempi dovuti. Forse non lo ha voluto fare? E se fosse così come mai?". Se la Magrini dovesse saltare, subentrerebbe ancora un urbinate?