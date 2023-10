Gambini: "Londei e Cangini si prendono meriti non loro"

Gambini affronta Giorgio Londei e Federico Cangini, consiglieri comunali di opposizione del movimento Urbino e il Montefeltro. Lo fa con una lettera di risposta alla missiva inviata dai due consiglieri comunali di Urbino sul tema lavori pubblici in centro storico. Cosa vuol dire? "È sotto gli occhi di tutti quanto l’Amministrazione comunale ha fatto in questi anni per realizzare una riqualificazione complessiva della pavimentazione in tutto il centro storico. Non sono certo i consiglieri Londei e Cangini a dettare il piano di interventi. Ormai tutti sanno che le loro uscite sono finalizzate ad accaparrarsi il merito delle azioni dell’amministrazione, come loro stessi, tra l’altro, dichiarano, ma è un giochino scorretto e logoro, irrispettoso nei confronti di chi governa la città, degli uffici che si impegnano a portare avanti i progetti e degli stessi cittadini, a cui i consiglieri non riconoscono la capacità di discernere", scrive il sindaco.

Poi Maurizio Gambini fa un paragone, tra il prima e il dopo, e la condizione in cui secondo il suo occhio era il centro città. "Prima del mio insediamento (giugno 2014) lo stato delle vie del centro, principali e secondarie, era a dir poco indecoroso. Abbiamo messo in campo una pianificazione puntuale di tutti gli interventi necessari: è riuscita a reperire le apposite risorse dal bilancio comunale, ha espletato tutte le procedure amministrative del caso e ha proceduto all’esecuzione di lavori in grado di durare nel tempo, stabilendo un preciso ordine di priorità. In alcuni casi abbiamo riportato la pavimentazione allo stato originario con i selci storici, che nei decenni precedenti erano stati sostituiti con asfalto o porfido. Uno sforzo enorme. È chiaro che questo lavoro ha richiesto una programmazione nel tempo definita in base alle priorità".

Venendo poi al nocciolo del tema e quindi cosa ha spinto il sindaco ad intervenire, ovvero la segnalazione su via Budassi pubblicata una settimana fa, dice: "La situazione la conosciamo bene: abbiamo già messo a disposizione le risorse per l’intervento, l’Ufficio Tecnico sta completando la procedura per affidare i lavori e ha già ordinato i mattoni necessari a ripavimentare la via. Il costo dell’acquisto è stato significativo, circa 7mila euro, basti pensare che quella tipologia di mattone approvato dalla Soprintendenza costa 1 euro più Iva a pezzo singolo. Va detto, inoltre, che occorrerà ripristinare anche il sottofondo stradale, perché i lavori fatti durante le precedenti Amministrazioni non sono stati adeguati. Quindi non si tratterà soltanto di chiudere le buche, ma sarà un intervento di riqualificazione complessivo il cui costo è di circa 25mila euro. Secondo il crono programma i lavori partiranno all’inizio di novembre. Le azioni dell’Amministrazione non partono da un articolo sul giornale o da un post sui social, come i consiglieri Londei e Cangini vorrebbero far credere".

fra. pier.