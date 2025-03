Gambini: "Nessun rimpasto. Il centrodestra è con me"

"Chi parla è argento. Chi sta zitto è oro." In certi momenti qualcuno avrebbe fatto bene a stare zitto perché se si sparla si rischia di fare danni. Si è aperta così, ieri mattina, la conferenza stampa dove il sindaco di Urbino ha spiegato la revoca delle sue dimissioni. Alle 12.15, puntuale. Ha scelto questa frase per lanciare una frecciata alle opposizioni. "Volere il commissario è una cosa di basso profilo. Con l’idea di farsi avanti per loro interesse. E’ stata la cartina tornasole che dimostra come, alla minoranza, interessa solo il posto, per loro e non per la città".

Le dimissioni che erano state definite “irrevocabili“ (presentate a sorpresa nel consiglio del 28 febbraio) avevano spiazzato i presenti e incrinato la squadra. "Le ho ritirate nel 19esimo giorno e il futuro è di lavoro per la città. Da parte di tutta la maggioranza. Negli incontri avuti in questi giorni sono stati chiariti dei punti. Il sostegno mi è stato garantito e la squadra di governo non cambierà di una virgola".

A far discutere in questi ultimi giorni le dimissioni da consiglieri di Massimo Guidi, Rossi e Carobini. Ovvero i costituenti di Urbino RinasciMenti che con altri componenti della maggioranza erano pronti per un possibile traghettamento. "Loro rimangono in maggioranza, lo si può essere anche senza sedere in Consiglio. Le scelta di dimettersi è stata spontanea, io non ho chiesto nulla. Non ho detto mai a nessuno di dimettersi. Hanno ammesso di aver sbagliato anche se hanno confermato che non era loro intenzione creare tutto questo". Al loro posto chi entrerà?

Nella prossima assise, già fissata per la settimana prossima, siederanno tra i banchi della maggioranza Lorenzo Lorenzoni, Claudio Ovarelli e Giulia Serafini. La conferenza è proseguita tirando in ballo anche la giunta: "Nessun rimpasto", ha detto deciso Gambini. "Non se ne parla. In futuro si potranno rivedere alcune deleghe ma non per adesso. Gli assessori li ho scelti io per le loro capacità e non su indicazioni". Sui rapporti con il centrodestra ha aggiunto: "Sono ottimi, a livello regionale così come a livello nazionale. Mi hanno chiamato tutti e mi hanno confermato la loro fiducia".

I rapporti con Lino Mechelli come sono? La domanda è obbligatoria visto il ruolo che ricopre, quello di presidente del Consiglio comunale. E di come sia stato centrale nel documento condiviso con Urbino RinasciMenti. Uguale per quanto riguardano i rapporti con alcuni membri del suo ex movimento Urbino Città Ideale. "Lui è stato uno di quelli che ha organizzato questa cosa, che ha portato alle dimissioni dei tre consiglieri. Anche Mechelli ha ammesso l’errore ma lui ha una posizione di garante, essendo presidente del Consiglio. L’azione che ha fatto non è da questo ruolo. Mi astengo dal fare considerazioni, le faranno gli altri consiglieri che decideranno cosa fare" ha spiegato Gambini al Carlino.