Gambini: "Niente caccia all’oasi della Badia"

L’Oasi La Badia non tornerà terreno di caccia. A rassicurare tutti a riguardo di una possibilità tornata di nuovo attuale, negli ultimi giorni, dopo la reiterazione della richiesta alla Regione da parte dell’Ambito territoriale di caccia Ps1, è il sindaco Maurizio Gambini. Durante il Consiglio comunale di giovedì, Gambini ha risposto a un’interrogazione con cui Pd e Viva Urbino chiedevano la sua posizione e quella del consigliere di Liberi per cambiare Luca Guidi, membro del Comitato di gestione dell’Atc, a riguardo della riapertura dell’attività venatoria nella riserva, territorio di 800 ettari esteso tra Urbino e Montecalvo in Foglia e in cui i fucili tacciono da decenni.

"Ho parlato con l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, che mi ha assicurato di voler rispondere negativamente alla ripresa della caccia lì. Quindi, a meno che non cambi idea improvvisamente, l’oasi resterà tale. Nei prossimi giorni mi assicurerò che sia questa la risposta data all’Atc. Noi, pure, siamo contrari al riaprire l’attività venatoria alla Badia e abbiamo dialogato con le attività del luogo in proposito: siamo favorevoli al mantenimento dell’oasi e so che nei prossimi giorni ci sarà una passeggiata per salvarla. Su questo tema, però, ho parlato anche con il presidente dell’Atc, che mi ha spiegato di aver mandato la richiesta di conclusione della pratica perché è una vicenda aperta da cinque anni, che ogni volta si ripropone. Purtroppo, la passata amministrazione regionale non ha mai preso una decisione né in un senso, né nell’altro, perciò il presidente mi dice di averla rispedita per ottenere una definizione della vicenda. L’assessore Antonini mi ha anche chiesto il suo contatto per parlarci di persona: ho apprezzato come abbia affrontato il tema e abbiamo dialogato anche di altri argomenti. Ovviamente, questa risposta è necessaria perché, per norma, le riserve vanno ruotate, ma in questo caso ci sono motivazioni che fanno sì che La Badia possa rimanere un’oasi e in settimana mi assicurerò che la questione sia definita in questo senso".

A confermare quanto detto da Gambini è stato Guidi, che spiega: "Sul programma dell’attività si dice che “si richiede alla Regione di completare l’iter amministrativo“. Questo è quello che, come Atc, domandiamo. Io e il Comitato siamo contrari alla riapertura della caccia nell’oasi, anche perché, in base agli ultimi monitoraggi, risulta che grazie alla Polizia provinciale si sia ridotto il numero di cinghiali, in precedenza problema primario per l’area. Ringrazio gli agenti provinciali per l’attività che stanno svolgendo e che stiamo cercando di replicare anche nel territorio di Urbino, allo scopo di contrastare il problema degli ungulati".

Nicola Petricca