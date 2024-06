Gambini: "Noi adesso facciamo la storia"

La campagna elettorale di Maurizio Gambini e di “Città concreta“ riparte da uno slogan: "Facciamo la storia". Dopo essere risultato il più votato dei candidati sindaco, ma mancando di due punti la vittoria al primo turno, Gambini ha scelto il Collegio Raffaello per avviare gli incontri elettorali in vista del ballottaggio con Federico Scaramucci.

"Si deve ripartire, ma a me la campagna elettorale piace – ha detto –. La strategia dei nostri avversari, con oltre 200 candidati, avrebbe dovuto portare alla vittoria diretta, invece al primo turno abbiamo vinto noi, grazie a una linea sobria e concreta. Se guardate le preferenze, capirete che i cittadini hanno già scelto la prossima Amministrazione: una squadra nuova, composta da persone che credono profondamente nel progetto avviato in questi anni con l’obiettivo di proiettare la città nel futuro".

Poi un accenno allo status di capoluogo di Provincia, certificato a gennaio: "Raccontano che sia tutto uguale, ma non lo è. Se siamo qui è solo per la storia degli ultimi anni, che ci ha portato a essere capoluogo, altrimenti avremmo già vinto. Dicono poi che io sia un uomo solo al comando, ma non mi risulta: lavoro con una squadra unita e compatta che ha saputo dare stabilità al governo della città. La mia porta è sempre aperta e io dalla gente ci vado. Credo sia ora di smettere di parlare male di Urbino: ho preso volentieri improperi da parte di tutti perché so quanto valgano i suoi cittadini. La nostra amministrazione non divide, ha sempre unito".

Infine, sulla scelta di non tentare l’apparentamento con Francesca Crespini: "Abbiamo già un gruppo chiaro e forte. All’altra coalizione non interessa della città, c’è solo voglia di riprendere un potere avuto per 70 anni. Le cose negative dette da sei mesi a questa parte, però, hanno fatto danni enormi a Urbino, invece noi abbiamo progetti finanziati su tutto il territorio: loro, mentre governavano, hanno perso 2 milioni per la Data, noi la stiamo completando e la daremo ai giovani. Allora questo film è vecchio, non ripetiamolo, i cittadini l’hanno già visto".

n. p.