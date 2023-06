Gambini precisa: "Non ho votato per problemi tecnici"

Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini intende precisare sul suo mancato voto al consiglio provinciale per dire no alla discarica di Riceci: "Purtroppo mi sono scollegato perché dopo otto volte che cercavo di collegarmi col Consiglio provinciale non sono riuscito a farcela. Non percepivo nulla né i colleghi riuscivano a sentirmi. A quel punto ho deciso di scollegarmi per l’impossibilità di seguire il consiglio in maniera efficace. Quindi il mio mancato voto è dovuto ad un problema tecnico, nulla di più. La mia volontà di dire no alla discarica è netta e chiara. Ricordo che il consiglio comunale di Urbino si è espresso in maniera inequivocabile contro la localizzazione del sito per rifiuti industriali a Riceci. Avrei ovviamente votato no anche in consiglio provinciale ma non mi è stato possibile".