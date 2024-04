Gambini presenta la sua squadra per il tris: "Questo gruppo è il nostro risultato più bello"

La concretezza è il motto che anima per la quarta campagna elettorale consecutiva la lista civica ‘Liberi per cambiare’, fondata nel 2009 e che dopo cinque anni nei banchi dell’opposizione è ormai al governo di Urbino da due mandati. E ora punta al tris. Ieri nel quartier generale di via Sasso è stata presentata la squadra dei 29 nomi che compongono la lista. Tra essi, molti volti noti della politica attuale, dagli assessori Marianna Vetri e Roberto Cioppi alla presidente Erdis e già assessore Maura Magrini, e molti vertici delle partecipate comunali: da Nicola Rossi (Legato Albani) a Lara Ottaviani (Ami-Adriabus), da Claudio Ovarelli (Protezione Civile) a Giulia Volponi (Urbino Servizi). Il filo conduttore dei candidati alla carica di consigliere comunale è il mettersi a disposizione del sindaco e della sua linea politica, sulla scia delle direttrici già sviluppate in questi dieci anni al governo. Più di un candidato ha rimarcato che i prossimi cinque anni saranno necessari per concludere tutti i progetti e i cantieri iniziati in questi mesi o che ancora devono vedere aprirsi i lavori.

Tra questi, Nicola Rossi ha mandato una frecciatina al Pd: "Constato che i nostri competitor ci mandano continuamente dei plausi inconsapevoli, perché a ogni nostra iniziativa poi vanno a fare le foto. Di recente è stata acquisita dall’università una zona agricola tra Pallino e Schieti, con un lago: se vogliono andare a farsi fotografare anche lì, siamo contenti". L’assessore al turismo Cioppi è intervenuto in collegamento da Nizza, dove si trovava per attività promozionale. La lista (11 donne, 18 uomini) vede pochi giovani (solo 4 under40) ma copre pressoché tutti i settori della società. Ecco i nomi: Carla Biccari, docente scuola infanzia; Gabriele Carobini, autista; Barbara Cassiani, casalinga; Michele Ciaroni, studente; Roberto Cioppi, ingegnere; Orfeo Clini, operaio; Manuel De Marco, tecnico agricolo; Gianfranco Fedrigucci, responsabile autisti Ami Urbino e presidente Ciclo Ducale; Francesco Guazzolini, responsabile Relazioni Internazionali Confindustria; Luca Guidi, imprenditore; Massimo Guidi, pensionato; Lorenzo Lorenzoni, responsabile tecnico Idrofoglia; Danilo Magi, imprenditore; Maura Magrini, commercialista; Paola Mulazzani, pensionata; Lara Ottaviani, giornalista; Claudio Ovarelli, pensionato; Andrea Pazzaglia, imprenditore; Thomas Righi, operaio; Nicola Rossi, imprenditore; Silvia Rossi, dipendente Mms; Ivan Santi, manager; Giulia Serafini, infermiera; Massimiliano Sirotti, responsabile didattica Università; Lorenzo Tempesta, avvocato; Marianna Vetri, insegnante; Loredana Vitali, pensionata; Giulia Volponi, avvocato; Brunella Zolfi, pensionata. La fine dell’incontro ha sorpreso tutti: un Maurizio Gambini inedito, con la voce rotta dall’emozione, ha aggiunto: "Ho sempre messo tanto impegno nel mio lavoro, spesso più di quello che le forze mi concedevano. Mi sono candidato la prima volta perché non era più possibile sopportare la situazione: a Urbino era un problema persino tagliare l’erba murella e togliere i tubi del gas alla curva dell’esse. Ora non è più così. Gli altri fanno solo discorsi, ma non sono capaci nemmeno di mettere un piede davanti all’altro. Oggi vedere questa squadra impegnata, proveniente da ogni frazione, mi inorgoglisce. I primi passi di questa lista, con Massimo Guidi e Loredana Vitali, sono lontani nel tempo ma mi fanno dire che questa squadra è il successo più grande che abbiamo avuto".

Giovanni Volponi