Gambini rimuove la gru. Ma non le polemiche

Era l’8 maggio 2014 quando il centro commerciale di Nuova Porta Santa Lucia apriva al pubblico, con alcuni ambienti interni ancora grezzi, al termine della seconda legislatura Corbucci. Dieci anni dopo, ieri, 27 maggio 2024, è finalmente cominciato lo smontaggio anche dell’ultima delle due gru usate per costruirlo, al termine della seconda legislatura Gambini. Tuttavia, così come accadde alla Giunta di allora per l’inaugurazione, anche questa rimozione è stata etichettata da varie parti come mossa elettorale dell’amministrazione uscente, essendo giunta a propria volta a ridosso del voto, dopo le tante richieste dei cittadini negli anni scorsi. "Precisiamo che il 10 luglio 2023 l’Ufficio tecnico del Comune ci chiedeva la verifica della gru e ci sollecitava lo smontaggio – ha scritto sui social il Gruppo Torelli Dottori, proprietario della struttura, replicando alle critiche –. Abbiamo fornito la documentazione sulla regolarità della gru e comunicato che sarebbe stata smontata alla fine dei lavori all’ottavo piano, ultimati nei giorni scorsi. Congiuntamente, abbiamo contattato la polizia municipale per l’autorizzazione alla chiusura al traffico di via Dei morti. La prima data utile concordata è stata il 27 maggio".

Lo stesso Maurizio Gambini, sindaco uscente e nuovamente candidato, ha riportato sulla propria pagina elettorale la notizia della rimozione, ribadendo che la gru fosse rimasta in piedi oltre il termine fissato dalla proroga straordinaria concessa dal Governo nel 2023, ultima delle tre di cui ha beneficiato la ditta, "per permettere il proseguimento degli interventi nella struttura. Il decimo piano è ancora grezzo, ma i lavori potranno essere realizzati senza la necessità della gru". Tali motivazioni, però, non hanno fermato le critiche sui social network, né fatto cambiare idea, sulle tempistiche dell’operazione, ad altre forze politiche.

Alcuni candidati del MoVimento 5 Stelle si sono addirittura scattati un’ultima foto con la gru a fare da sfondo, per festeggiarne, sarcasticamente, il decimo compleanno: "Dieci lunghi anni e due campagne elettorali di promesse vane da parte del sindaco e, guarda caso, a due settimane dalle elezioni il colpo di teatro – dicono –. Lo stesso che fece l’amministrazione Corbucci in quell’inaugurazione del maggio del 2014 la quale non cambiò le sorti di un’amministrazione in declino. Insomma, caro sindaco, come non servì all’amministrazione di allora, confidiamo che non aiuterà nemmeno la sua".

Nicola Petricca