"Gambini si disinteressa da anni di tenere in ordine via Falasconi"

FERMIGNANO

Il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi risponde alla minoranza sullo stato di via Falasconi, dopo la polemica suscitata ieri su queste pagine: "Se Giorgio Cancellieri si fosse informato, saprebbe che la nostra amministrazione segue questa vicenda già dal 2017, contattando il Comune di Urbino per poter risolvere definitivamente le questioni sui confini: la strada ricade su entrambi i comuni. Oggi sono i tratti di proprietà di Urbino ad essere ammalorati e la colpa non può essere nostra: più volte abbiamo scritto senza ottenere risposta. Il Comune di Fermignano non può – ovviamente - operare nel territorio del Comune di Urbino, ma penso che si possa trovare un punto di accordo per la manutenzione della strada e delle scarpate, anche se al momento da Urbino non abbiamo mai avuto risposta. Quindi, del capogruppo di minoranza Giorgio Cancellieri non capisco l’atteggiamento: o fa finta di non capire oppure fa come era solito fare nei suoi 10 anni di amministrazione, quando non ha mosso un dito per la problematica via Falasconi. L’ultima missiva sull’argomento è stata scritta il 27 febbraio 2023, alla quale il Comune di Urbino non ha mai risposto. Abbiamo interessato anche la Provincia per richiedere la corretta regolamentazione delle acque perché ogni volta che piove dal Comune di Urbino scende fango, non avendo fatto la regimentazione dei campi sovrastanti in maniera corretta e si deve bloccare la strada e sistemare. Abbiamo più volte sollecitato Urbino per creare una rotatoria all’ingresso di Calpino per diminuire la velocità del traffico ma anche qui niente. Cancellieri dovrebbe chiedere conto a Gambini".