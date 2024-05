Gambini: "Urbino sarà una provincia a parte. La sfida adesso è staccarci da Pesaro"

"La sfida per i prossimi cinque anni sarà di costituire la nuova Provincia di Urbino". È più di una boutade quella che arriva direttamente dal sindaco Maurizio Gambini, che ottenuto nero su bianco lo status di capoluogo, mira ora direttamente al distacco da Pesaro.

Sindaco, non sarà un sogno?

"Oggi siamo nelle condizioni reali per realizzarlo, questo sogno. E sono sicuro che è condiviso da tutto il territorio delle aree interne".

Urbino da gennaio gode degli stessi diritti di Pesaro, lo vediamo anche nei numeri del futuro consiglio comunale. Non basta?

"Grazie al nostro impegno in sinergia con i governi regionale e nazionale, finalmente possiamo dire che Urbino non è la “cenerentola“ di nessuno. Non è cosa di poco conto; chi dice che non cambia nulla, sa di dire una cosa falsa. Ma vogliamo condividere questo risultato con tutti i comuni dell’entroterra ed ora l’obiettivo del prossimo mandato è di lavorare per costituire una nuova Provincia di Urbino indipendente, che abbracci tutto il territorio interno".

Ma prima occorre consolidare le istituzioni…

"Essere capoluogo già ci blinda sulla presenza nel territorio comunale di Prefettura, Questura e sedi delle forze dell’ordine; ma anche degli uffici della Provincia e degli uffici pubblici, del Tribunale, dell’ospedale. Dà accesso diretto a finanziamenti europei e nazionali dedicati ai capoluoghi e un maggiore peso per quanto riguarda lo stanziamento di risorse rivolte all’adeguamento infrastrutturale del territorio, cosa indispensabile soprattutto per il collegamento con Pesaro e, di conseguenza attraverso di noi, tra l’entroterra e la costa".

Dunque che confini potrebbe avere il futuro ente?

"L’idea è di ricostituire l’antico ducato del Montefeltro, compresi i comuni delle alte Marche; un bacino unito per storia, cultura e tradizioni, che arriva a contare circa 150mila abitanti".

Insomma, un distacco come fece Fermo?

"Sicuramente è un esempio concreto. Una provincia dell’interno renderebbe più vicine le istituzioni al territorio di quelle aree che negli ultimi decenni stanno vivendo un progressivo spopolamento e smantellamento dei servizi, accentuando sempre più il loro isolamento a favore di un accentramento di popolazione, opportunità, servizi e infrastrutture sulla costa. Potremmo invertire questa tendenza e tornare a far vivere e sviluppare il nostro bellissimo entroterra, evitando altri distacchi".

Si riferisce alla Valmarecchia?

"Sono sicuro che se avessimo avuto questa condizione a suo tempo, i comuni della Valmarecchia avrebbero avuto la giusta attenzione e non si sarebbero staccati dalla nostra regione: vogliamo scongiurare l’ipotesi che episodi simili si ripetano".

È sinceramente convinto della fattibilità?

"Noi cerchiamo di amministrare per il bene della città e di tutto il territorio. Oggi la nostra amministrazione ha creato le condizioni reali e i collegamenti istituzionali giusti affinché questo progetto possa diventare realtà".