Gamer, influencer, youtuber Un corso insegna come diventarlo

Migliorare le condizioni di occupabilità dei giovani, attraverso una rivoluzione digitale e imprenditoriale. E’ questo l’obiettivo del nuovo corso Estro, il progetto di economia sostenibile tecnologia resilienza e opportunità, che pone le persone al centro del progresso tecnologico, formandole e sostenendo le loro idee innovative fino alla creazione di un’impresa. Per farlo, Estro non solo offre corsi di formazione gratuiti ma ne incentiva la fruizione garantendo un buono spesa di 400 euro a tutti coloro che parteciperanno ad almeno il 75% delle 69 ore di corso suddivise in moduli.

"Il progetto Estro è rivolto a giovani diplomati disoccupati, aspiranti imprenditori e startuppers, di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, residenti nella Regione Marche - spiega la referente Fiammetta Sailis -. L’iniziativa è volta a promuovere l’acquisizione di nuove competenze per incoraggiare e diffondere lo spirito imprenditoriale, seminare entusiasmo e nuove positività per creare un ambiente collaborativo che favorisca la nascita di idee e una nuova contaminazione imprenditoriale".

C’è tempo fino a domani per iscriversi al corso per aspiranti "Influencer, Gamer, Impresa digitale" che non solo ha un accattivante slogan "Guadagna con le tue passioni" ma è stato organizzato in vista dell’uscita del prossimo bando regionale sulla creazione di impresa. Tra i partner ci sono anche il Comune di Fano con il suo centro di orientamento giovanile Dedalo e il Centro per l’Impiego, oltre all’Università di Macerata. "Si dice sempre che i giovani non hanno voglia di lavorare, ma in realtà hanno solo bisogno di nuove opportunità - il commento dell’assessore alla Digitalizzazione, Cora Fattori -. Questo corso va in quella direzione, proprio come la nostra amministrazione che attraverso la digitalizzazione vuole non solo migliorare la macchina pubblica ma offrire nuovi strumenti digitali alla popolazione". Info e iscrizioni: www.digitalsmart.eu e www.progettoestro.it

Tiziana Petrelli