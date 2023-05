Paura alla gara di bici nel Pesarese: cade dalla mountain bike e arriva l’eliambulanza

Pesaro, 29 maggio 2023 – Paura alla "Pietralata Mtb Race", la gara di mountain bike che si è svolta ieri tra i Comuni di Fermignano e Acqualagna, e che richiama partecipanti da tutta Italia. Due i feriti, uno dei quali in condizioni piuttosto serie, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza e il trasferimento all’ospedale regionale di Ancona.

Il primo incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno, ha visto un ciclista urtare un compagno: nel colpo il 55enne è rovinato a terra, provocandosi la lussazione della spalla. Subito sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino di Pesaro che stavano prestando servizio alla manifestazione. L’uomo è stato stabilizzato dal medico del 118 e la gara ha potuto riprendere.

Ma poco dopo, un altro incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori, e stavolta il quadre generale è apparso subito più preoccupante. Un giovane sui 30 anni circa è caduto in un tratto molto impervio del percorso. Non ci sono state colluttazioni con altri partecipanti: l’incidente è avvenuto in maniera autonoma. Di nuovo la squadra del soccorso alpino si è portata in zona, assieme al medico del 118, che ha ritenuto di attivare l’elisoccorso per il trasporto ad Ancona. Trattandosi di una zona molto ardua, dove l’elicottero non sarebbe potuto atterrare, il ciclista è stato dapprima stabilizzato e poi sollevato con l’uso di un verricello. Si è trattato del sesto intervento del weekend per il soccorso alpino regionale.