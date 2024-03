Gara ciclistica Coppi-Bartali. Partenza da piazza del Popolo

Parte ufficialmente oggi da piazza del Popolo la gara ciclistica internazionale Coppi-Bartali. Dopo la presentazione delle squadre che si è tenuta ierI, purtroppo sotto la pioggia, l’appuntamento è fissato per oggi alle 14, quando gli atleti della manifestazione saranno in piazza per le fasi di registrazione. Il gruppo si sposterà poi sulla Montelabbatese, all’altezza della rotatoria di ingresso di Villa Fastiggi, da dove alle ore 14.10, inizierà la gara vera e propria. In un percorso di circa 110 km e un dislivello di 1450 metri, i 147 ciclisti della competizione organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia, suddivisi in tre categorie, attraverseranno tantissime località del nostro entroterra, per finire la corsa in viale Trieste, verso le 17.