Gara ciclistica “Coppi e Bartali“. Traffico bloccato, ecco dove

La settimana prossima l’entroterra sarà protagonista nello sport. Martedì 19 la gara ciclistica “Coppi e Bartali“, dalle 14 alle 16, vedrà la chiusura di alcune strade 15 minuti prima del passaggio dei ciclisti e per circa 15 minuti durante il passaggio della gara.

Subito dopo il passaggio della competizione, di tratto in tratto, le strade saranno riaperte. Le vie di interesse, in successione, sono Borgo Massano - Ss744, Pantiere, Sp per Montefabbri; Pallino. Quindi da Urbino la zona della Piantata, la zona Ospedale, via di Vittorio, la zona della rotatoria del Consorzio quindi la strada delle Cesane. Da lì saranno interessate anche la zona urbinate di Torre San Tommaso, il paese Gallo di Petriano e quindi la Strada statale 423 in direzione verso la città di Pesaro.

Invece la prossima domenica, 24 marzo, a Fossombrone ci sarà la terza edizione della Mezza Maratona del Metauro. La Half Marathon, gara podistica nazionale competitiva di 21,097 chilometri (percorso omologato Fidal), è inserita anche nel circuito provinciale Uisp.

Nella stessa giornata sono previste la "non competitiva" di 11 chilometri e la camminata di 6 chilometri. Partenza da Fossombrone in viale Oberdan (alle ore 9,30). Il percorso si snoda nella valle del Metauro e del Candigliano, attraversando le frazioni di San Lazzaro, Calmazzo e Villa Furlo tra il paesaggio della Gola delle Marmitte dei Giganti, prima dell’arrivo a Fossombrone. Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso i moduli presenti sul sito www.runningfossombrone.it entro giovedì 21 marzo.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3475707208.

fra. pier.