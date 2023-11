Gara del gusto con i grandi chef: premiata “Acqualagna Tartufi“

L’eccellenza del tartufo bianco di Acqualagna conquista ancora una volta i palati dell’alta ristorazione con una premiazione dal sapore unico. La 18esima edizione di Golosaria, manifestazione enogastronomica che si svolge ogni anno a Milano, ha visto all’interno dei suoi eventi la cerimonia di premiazione dei Luxury Food&Beverage Quality Awards 2023, sotto la guida del direttore della rivista Angelo Frigerio e dello chef Francesco Sarno. Ideata dall’omonima rivista, dedicata agli chef e sommelier delle grandi catene alberghiere e dei ristoranti di lusso, la graduatoria finale è stata attentamente stilata da una giuria composta da 14 grandi chef italiani che hanno degustato e decretato i prodotti vincitori per ciascuna categoria in gara. All’Agorà della Mico Fieramilanocity, l’azienda Acqualagna Tartufi è stata tra i candidati in nomination per la categoria dedicata ai prodotti al tartufo (insieme ad Urbani Tartufi, Selektia Italia e Versilfungo) riuscendo a conquistare il primo posto con un prodotto puro, privo di aromi, conservanti e coloranti. A ritirare il premio è stato Davide Possanzini, direttore commerciale e marketing dell’azienda di Acqualagna, che dichiara: "È un onore ricevere questo prestigioso premio da una rivista così blasonata nel settore ho.re.ca.. Abbiamo oltre 100 prodotti al tartufo in gamma ed ogni anno lavoriamo per proporre ai nostri clienti sempre qualcosa di nuovo. Per selezionare un prodotto al tartufo da sottoporre ad una così importante giuria abbiamo pensato, però, di scegliere una crema che ci riportava alle nostre origini. Infatti la crema al tartufo bianco rappresenta un ritorno al passato poiché si tratta del primo prodotto confezionato dalla famiglia Marini quarant’anni fa. Agli inizi degli anni ‘80 non si producevano ancora le varie salse tartufate e le fette di tartufo. I primi prodotti confezionati derivavano dalle eccedenze di tartufo bianco raccolto durante la stagione autunnale. Si prendevano così i tartufi più piccoli, irregolari e spaccati, difficili da piazzare nel mercato del fresco, per macinarli insieme all’olio extra vergine di oliva e sale in modo da dargli una più lunga conservazione. La nostra crema di tartufo bianco è sicuramente un prodotto destinato all’alta ristorazione e la sua lavorazione in purezza ci consente di emozionare il cliente con le proprietà organolettiche del tartufo bianco di Acqualagna tutto l’anno". Un riconoscimento prestigioso che non premia soltanto l’azienda ma anche l’eccellenza di Acqualagna divenuta un simbolo stimato e desiderato da tutta la cucina mondiale.