Gara di solidarietà per i cani di Ca’ Lucio

Anche a Natale i volontari dell’associazione gli "Amici di Pluto e Silvestro" hanno portato le loro cure ai cani ospitati nella struttura di Ca’Lucio a Urbino, di proprietà dell’Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro. Sono quaranta i cani ospitati al suo interno e che sono in attesa di trovare una famiglia. Il procedimento è rodato e ha permesso di dare una nuova casa a tanti animali negli anni: si parte dal pre affido per arrivare alla adozione. Ma ci sono anche molte persone che raggiungono la struttura, appena si sorpassa Montesoffio, per donare coperte e cibo e questa solidarietà per le festività aumenta. Il periodo d’oro per le adozioni è dopo le vacanze estive, da settembre in poi.

"Tutto parte da un contatto telefonico - racconta Giovanna Foglietta, dell’associazione -. Ci chiedono informazioni e da lì si passa alla visita del canile ed effettuiamo una serie di controlli per vedere se ci sono i presupposti per un affidamento. È un canile multizonale quindi che comprende tutti i comuni dell’area, 33 in totale. La struttura ha una parte di canile sanitario, ovvero adibito all’entrata dei cani, con box singoli, dove i servizi veterinari di Urbino, Cagli e Macerata Feltria portano i randagi trovati sul territorio. Da qui l’Asur con i suoi veterinari visitano l’animale, gli applicano il micro chip, vengono somministrati i vaccini e le femmine sterilizzate. Terminato questo momento che dura circa due settimane provvediamo a fare un post sulla nostra pagina Facebook per annunciare la presenza del cane. Se non ci sono richieste viene portato nell’area rifugio per trovare qualcuno che lo adotti".

Ogni volta che un esemplare viene trovato si fa anche una attenta analisi che serve a capire se ci sono problematiche. "Queste possono essere sia fisiche che caratteriali. Non sappiamo da che vita vengono e quale trascorso hanno. In canile è presente un educatore che permette di lavorare su diffidenze e paure. Poi capita anche che arrivino degli esemplari perfettamente equilibrati - prosegue Foglietta -. Da noi si trovano prevalentemente cani da lavoro. Non esiste quasi l’abbandono nel periodo estivo o pre estivo che troviamo lungo la costa. Il randagismo che si registra riguarda i cani non portati per certe attività, quindi non è raro trovare setter, segugi o spinoni. Quattro zampe usati per caccia o cerca di tartufi. Un’altra problematica che riscontriamo qui nell’entroterra è la presenza di tanti cani di razza Maremmano o Maremmano - Pireneo che generalmente si trovano in greggi e quindi in aziende agricole. Questi o si allontanano, magari denutriti, o addirittura delle cucciolate, come l’ultima volta. Queste vengono trovate da passanti, solitamente in zone remote. È facile pensare che si tratti di gravidanze indesiderate".

Come vengono distribuite le richieste? "Generalmente sono stabili durante i mesi dell’anno. C’è un incremento a settembre. A Natale crescono le interazioni con i nostri social e di donazioni di materiale. Attualmente abbiamo diversi cani medio grandi in attesa di trovare una famiglia. Rari sono i meticci e taglie piccole", conclude Giovanna Foglietta. Dal 2019 al Canile di Ca’Lucio sono stati adottati oltre 160 cani, 75 solo nel 2022. Per informazioni, donazioni è possibile chiamare i numeri 339 1197433 oppure 0722 313057. Oppure su Facebook e Instagram.

Francesco Pierucci