Gara nazionale con i piatti delle città regine

Quest’anno ad Acqualagna la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco (58ªedizione) delizierà il palato degli amanti del famoso fungo ipogeo nei giorni 28 e 29 ottobre e 1, 4, 5, 11, 12 novembre 2023. Saranno sette giorni al profumo di tartufo ma non solo: anche spettacoli, divertimento, degustazioni, cooking show, percorsi, mostre, laboratori didattici e creativi per adulti e bambini, esperienze sensoriali, visive e olfattive insieme a momenti di grande passione nell’assaggio di un sapore unico, il più prezioso di questa terra. Non mancheranno i super ospiti del mondo dello spettacolo insieme ai Maestri che hanno fatto grande la cucina italiana che ad Acqualagna trovano la location perfetta per esprimere il meglio di sé. Acqualagna ha 250 tartufaie coltivate (di tartufo nero e una decina di tartufaie sperimentali controllate di Bianco pregiato), dodici punti vendita specifici di tartufo e dieci aziende che lo trasformano e lo commercializzano in tutto il mondo. Novità assoluta, la prima Gara Nazionale delle Città del Tartufo, che si disputerà sabato 4 e domenica 5 novembre tra le città italiane del tartufo in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Due giorni di competizione per eleggere il vincitore nella sfida in cucina tra le principali città testimonial del tartufo in Italia e nel mondo, tra cui Alba. "Sono diversi anni che lavoriamo per migliorare l’offerta della Fiera – sottolinea il sindaco Luca Lisi –. La serietà con cui è stata programmata in queste ultime edizioni ha portato grandi risultati, anche grazie alla collaborazione con la Regione Marche, con la giunta del Presidente Acquaroli e con l’assessore di riferimento Antonini". La Fiera tornerà ad accogliere i bambini in uno spazio in cui sperimentare e appassionarsi al buon cibo. Con il laboratorio ludico Le Mani in Pasta-Scuola di cucina per bambini, curato da Antonio Bedini dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, i più piccoli si trasformano in grandi chef. E in piazza Enrico Mattei il Museo del Tartufo racconterà in maniera unica l’universo del tartufo: un approccio plurisensoriale e fortemente interattivo trasforma le curiosità in vere e proprie esperienze grazie alle tecnologie digitali e alla realtà virtuale. Amedeo Pisciolini