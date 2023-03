"Gara per il gas: il Comune cosa fa?"

Biodigestore e gare di gas, servizio idrico e rifiuti gestiti da Aset che scadono nel 2023, nel 2028 e nel 2030. Con una interrogazione i consiglieri del gruppo Misto Stefano Marchegiani (Azione) e Giampiero Pedini riportano l’attenzione sul futuro dell’azienda dei servizi. Tra l’altro marzo dovrebbe essere decisivo per conoscere l’esito della manifestazione d’interesse indetta dal Comune per individuare il partner di Aset nell’operazione biodigestore. Nel frattempo, Marchegiani e Pedini vorrebbero sapere dal sindaco "se pensi sia ancora il caso di investire nel biodigestore che potrebbe comportare per Aset e per il Comune un importante assorbimento di capitale destinato a rientrare dall’investimento in tempi più lunghi rispetto a quanto ipotizzato vista la maggiore disponibilità, e tariffe più convenienti, di impianti a cui conferire i rifiuti". Marchegiani e Pedini pensano che quella scelta sarebbe da attualizzare "con uno studio aggiornato di fattibilità e convenienza economica, coinvolgendo il management di Aset". Si chiede poi a che punto sia la preparazione della gara del gas il cui affidamento scade nel 2023 e come il Comune pensi di organizzarsi per le gare dell’idrico e dei rifiuti".