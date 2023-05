Gara tra Seri e Ricci per avere il premio "Cemento armato"

"L’abbattimento dei 18 platani di viale Cairoli per l’ampliamento e il rifacimento del nuovo sottopasso (i lavori partiranno a giugno) sia compensato con 20-30 piante ad alto fusto per ogni albero tagliato". E’ la richiesta di Lupus in Fabula per la quale "la compensazione deve sostituire nell’immediato i benefici ambientali delle piante abbattute". E ancora: "Con il sacrificio dei 18 grossi platani, il sindaco Massimo Seri si candida al premio ‘Cemento Armato’ 2023". Premio (un blocco di cemento con targa) che Lupus in Fabula ogni anno attribuisce all’amministratore locale o al politico che si è distinto "per aver arrecato danni all’ambiente, alla natura e ai beni comuni". "Ad insidiare Seri – aggiunge l’associazione ambientalista – è il collega pesarese Matteo Ricci, ma se dovesse andare avanti la costruzione della nuova interquartieri fino a Gimarra, è quasi certo, che il primo cittadino fanese la spunterà sul suo concorrente".