Garagoi, sfida a colpi di ricette Ecco dove gustare i migliori piatti

E’ decollata a Marotta una gara molto gustosa: il ‘Master GaraGol’, dedicato ai garagoi, il mollusco marino, conosciuto anche col nome di ‘pie’ di pellicano’, che nella cittadina balenare cesanense è una vera istituzione gastronomica, tanto da ispirare anche una sagra specifica, che quest’anno, dal 22 al 25 aprile, vivrà la sua 74esima edizione. ‘Master Garagol’, organizzato dalla Pro Loco Marotta del presidente Luca Mazzanti con la Consulta del Turismo guidata da Cesare Rossi, tre cuochi professionisti (Luca Santini, Fabio Gasperi e Paolo Esposto), il sommelier Fabio Valentini, il veterano dei cuochi della Sagra dei Garagoi Franco Rovinelli detto Pulcin (90 primavere il prossimo settembre), vede coinvolti 9 ristoranti locali. Si tratta de ‘La Riva’, ‘Primasecca’, ‘Il Portico’, ‘Oasi’, ‘California’, ’20 E 15 Cibo e Vino’, ‘Vecchia Osteria’, ‘Puntiron’s’ e ‘La Paglia’. Ognuno impegnato a declinare i garagoi in modo originale e, da quello che trapela dai primi assaggi della giuria, sempre delizioso.

"Lo scopo del contest – spiega Mazzanti – non è mettere in competizione i nostri ristoratori, ma, in primis, esaltare i numerosi piatti, dagli antipasti ai secondi, che vengono creati con il nostro mollusco per antonomasia". Nei giorni scorsi la giuria ha effettuato gli assaggi. Martedì sarà la volta di ‘Oasi’, ‘California’ e ’20 E 15’, e poi, giovedì 13, di ‘Vecchia Osteria’, ‘Puntiron’s’ e ‘La Paglia’. I vincitori saranno proclamati domenica 23 aprile alle 17 in piazza Dell’Unificazione durante una delle giornate della Sagra dei Garagoi. Intanto, chi vuol gustare queste specialità nei ristoranti può già farlo.

Sandro Franceschetti