"Garantita l’accessibilità, in arrivo il necessario strumento sanitario"

"Il dispositivo sanitario sarà consegnato entro la prossima settimana; ci scusiamo per il ritardo della consegna e rassicuriamo, come dimostrato in questi primi giorni di lezione, sull’accessibilità dell’edificio"; Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza e Riccardo Pozzi, assessore al Fare si rivolgono così alla famiglia che ieri ha sottolineato il problema della via di fuga per le persone con disabilità, in caso di emergenza, nella primaria Collodi dell’istituto Leopardi di Muraglia.

"Entro 10 giorni la scuola riceverà lo strumento che abbiamo scelto insieme alla famiglia dell’alunna con disabilità che aveva sollevato la questione e che abbiamo incontrato più volte sin da maggio 2023. Confermiamo l’accessibilità della Collodi tramite l’ascensore che, anche durante il primo giorno di scuola, ha funzionato normalmente". E che permette a studentesse e studenti di raggiungere il piano rialzato dell’edificio scolastico nel quale si trovano le aule.

"Come valutato insieme a tecnici e professionisti del Comune nei vari sopralluoghi, non è possibile costruire una rampa alternativa ai 12 gradini di accesso. In concertazione con insegnanti, direzione e alla mamma dell’alunna abbiamo individuato lo strumento in grado di trasportare la bambina quando l’ascensore non può essere usato. Sarà consegnato entro la prossima settimana", precisano ulteriormente gli assessori Murgia e Pozzi.