Garrone al Masetti tra applausi e amarezza

di Tiziana Petrelli

Cinema Masetti pieno e 5 minuti di applausi domenica pomeriggio per la prima di "Io Capitano", il film che parla dell’emigrazione africana verso l’Europa: Leone d’Argento al Festival di Venezia e candidato italiano agli Oscar per il miglior film straniero. Al termine delle due ore di proiezioni ha fatto il suo ingresso in sala anche il regista Matteo Garrone (intervenuto anche a Pesaro), accolto da una standing ovation che ha dato così corpo al giudizio del pubblico presente su questo suo ultimo lavoro. "Ho tentato di raccontare la parte di viaggio che non si conosce - ha spiegato il regista -. Il valore aggiunto di questo racconto è nella carica vitale che hanno i protagonisti, a cui ho svelato solo di volta in volta il destino dei loro personaggi perché fossero ancora più spontanei. Spero che possa essere divulgato nelle scuole, per far comprendere quali gravi violazioni dei diritti umano debbano subire i loro coetanei, ma anche da quei giovani africani che vogliono entrare nel nostro mondo in cerca di opportunità, perché sia un monito e d’aiuto a fermarli dal voler intraprendere questo viaggio disumano".

Tra il pubblico in sala anche Anita Manti, presidente della onlus fanese Chiama L’Africa (che ha consegnato a Garrone il Premio Con L’Africa Nel Cuore menzione speciale "per aver acceso i riflettori su ciò che accade lungo quel viaggio pieno di speranza che viene intrapreso da coloro ai quali viene negato il diritto di migrare. Per aver saputo ascoltare le storie di chi lascia l’Africa e per aver saputo raccontarle con rispetto e dignità") e una mamma senegalese, Fatime Diallo, come i due 16enni protagonisti del film, partiti dal Senegal per inseguire "il sogno europeo" vagheggiato sui cellulari. "Questo film mi ha lasciato nostalgia e rabbia - ha detto la mamma -. Ogni giorno provo il desiderio di tornare in Senegal. Ma nulla è cambiato dal tempo della schiavitù e del colonialismo. Sono trattati come animali nonostante ci abbiano messo tanti soldi, con cui in Senegal avrebbero potuto aprire un’attività e andare avanti. E’ una schiavitù moderna". Presente in sala anche il sindaco che ha portato il saluto della città. "Il tema del film viene spesso strumentalizzato ed è normale che c’è chi ha del pregiudizio" ha sottolineato Garrone congedandosi dalla sala piena di personaggi della sinistra fanese e quasi nessuno della destra.