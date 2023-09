Garrone faccia a faccia col pubblico ’Io Capitano’ sbarca anche a Fano

Il film che l’Italia ha designato per la corsa all’Oscar per il miglior film internazionale, sbarca a Fano con il suo stesso regista. Domenica 1° ottobre alle 17 sarà infatti possibile partecipare ad un evento speciale, organizzato al Cinema Masetti, con la proiezione di "Io Capitano" a cui seguirà l’incontro con l’autore, Matteo Garrone. Mentre il dramma degli sbarchi continua con sequenza infinita sotto i nostri occhi attraverso tv e i social, il film di Garrone, già Leone d’argento per la regia alla Mostra di Venezia da poco conclusasi, vola verso i record al botteghino: dopo essere uscito in 200 schermi super selezionati, infatti, in questo weekend è presente in ben 350 sale per continuare una corsa che ha ampiamente superato i 200mila spettatori con un trend in costante aumento e un crescendo di incassi arrivati a 1,2 milioni di euro. Sostenuto da un fantastico passaparola, con un’onda di emozione praticamente unanime, in molte occasioni è stato necessario raddoppiare gli schermi e gli spettacoli per accogliere i numerosissimi spettatori. A Fano non sarà però possibile raddoppiare l’appuntamento e ci sono solo 200 posti a disposizione. "Siamo felici che Matteo Garrone abbia accolto il nostro invito! - il commento laconico di Carmine Imparato che gestisce la sala fanese - Vista l’importanza dell’evento, per non rischiare di rimanere senza biglietto, già da ora consigliamo l’acquisto anticipato in cassa o online" al sito tinyurl.combddbukbj. Perché quella raccontata da "Io capitano" è una storia del nostro tempo, un racconto di formazione, dramma e sogno al tempo stesso. Garrone affronta l’argomento spinoso degli sbarchi con poesia e sensibilità rare e con uso raffinato e potente della macchina da presa che gli sono valsi l’essere scelto per rappresentare l’Italia all’Oscar nella categoria Miglior film straniero. Tocca il cuore e la coscienza la storia di Sydou, un adolescente senegalese che lascia il proprio Paese assieme al cugino per cercare di raggiungere via mare la penisola, inseguendo il sogno del benessere e delle opportunità dei coetanei europei.

Tiziana Petrelli