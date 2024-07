Gas e acqua, al via i lavori. Nuove reti in piazza Redi

Una nuova rete idrica e del gas per la zona di piazza Redi e vie limitrofe (via Barilari, via Galilei e via Correnti) grazie al quale dare risposte risolutive al problema delle frequenti rotture che interessano quest’area di Pesaro. L’intervento, che rientra nel Piano d’ambito approvato dall’Aato 1 Marche Nord, è realizzato da Marche Multiservizi e prevede la sostituzione delle tubazioni, ormai obsolete, con nuove condotte idriche per una lunghezza complessiva di 750 metri. Contestualmente verranno sostitute anche 750 metri di condotte del gas metano ed inoltre saranno realizzati un centinaio di nuovi allacci.

L’investimento è di circa un milione di euro e si inserisce in un più ampio Piano di interventi di ammodernamento e potenziamento delle reti messo in campo da MMS per l’efficientamento del sistema infrastrutturale di distribuzione acqua e gas nel territorio comunale. I lavori avranno una durata stimata di circa 6 mesi e verranno eseguiti a stralci secondo un cronoprogramma di interventi che, di volta in volta, interesseranno aree diverse del Quartiere. L’obiettivo, condiviso con l’amministrazione comunale, è quello di cercare di limitare il più possibile i disagi per i residenti e per le attività economiche e ridurre l’impatto sulla viabilità della zona.

"Lavoriamo affinché Pesaro torni a essere un punto di riferimento provinciale in settori strategici quali, ad esempio, la gestione delle risorse idriche e la cura del territorio – spiega il sindaco di Pesaro Andrea Biancani - Si tratta di un intervento necessario per l’ammodernamento della rete acquedottistica e distribuzione del gas, per evitare le rotture future, che ha lo scopo di incrementare l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità delle reti a garanzia della continuità del servizio. Per far comprendere al meglio l’intervento, la sua strategicità, e condividere le modalità di lavori e tempi, insieme all’assessore Mila Della Dora e ai Quartieri, ho chiesto a Marche Multiservizi la disponibilità di un incontro pubblico. Invitiamo i residenti di piazza Redi e vie limitrofe a partecipare giovedì 4/7 ore 21, al Centro Socio Culturale di via Petrarca. Sarà un’occasione di confronto ed ascolto con il Quartiere". "Si tratta di un intervento strategico grazie al quale contiamo di risolvere il problema delle frequenti rotture che interessano la zona di piazza Redi o perlomeno di ridurlo in maniera consistente", spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli.