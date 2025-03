Gas e acqua, nuova rete in viale Trento: "Ma non mancheranno i disagi"

Sono stati presentati martedì sera, durante un’assemblea pubblica rivolta ai cittadini del quartiere, i lavori per la realizzazione di una nuova rete idrica e del gas nella zona Porto-Mare di Pesaro. Le nuove condotte (1,2 km idriche e 1,2 km gas) verranno realizzate da Marche Multiservizi in viale Trento, nel tratto compreso tra viale Fiume e viale Napoli e nell’area piazzale Marinai d’Italia e via della Sanità. I lavori inizieranno alla fine di marzo, si fermeranno nei mesi estivi di luglio ed agosto e riprenderanno a settembre, dopo la Fiera di San Nicola. Per ridurre l’impatto dei lavori per attività e cittadini si è deciso di procedere in più fasi con piccoli lotti, ma saranno inevitabili alcuni disagi per i residenti, come hanno spiegato il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora durante l’assemblea organizzata dal Comune.

"In questi mesi – dicono - potrebbero verificarsi alcuni disagi per i residenti, che ringraziamo in anticipo per la loro comprensione, consapevoli che si tratta di un intervento di ammodernamento importante per la città e per il Quartiere 11- Porto Mare. L’obiettivo - proseguono - è ovviamente quello di ridurre le rotture e garantire a cittadini e imprese un servizio più efficiente". Le strade interessate dai lavori di Marche Multiservizi saranno poi riasfaltate entro sei mesi e nelle prossime settimane verranno comunicate le modifiche alla viabilità. Contestualmente verranno realizzati anche oltre 210 nuovi allacci. Per l’intervento, che rientra tra quelli finanziati con i fondi del Pnrr, è previsto un investimento di circa 2 milioni di euro. Le stringenti tempistiche imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (i lavori devono essere completati entro il 31 marzo 2026) impongono a Marche Multiservizi di avviare velocemente l’intervento.

"Il cantiere procederà progressivamente a piccoli step così da impattare meno possibile su residenti e attività - spiega amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli -. Mms, che gestisce circa 5mila km di rete nel territorio, ha ottenuto un finanziamento storico (da 20 milioni di euro che ha generato un investimento complessivo di 27 milioni di euro nel territorio) per un progetto che si articola in sei lotti: digitalizzazione, modellazione e distrettualizzazione delle reti, realizzazione di nuove reti, ricerca perdite con raggi cosmici e installazione di 14mila contatori smart per le partite iva per la misura dei volumi".

Alice Muri