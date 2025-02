Gas liquido, ma protesta solida. Fox elenca i presìdi di sicurezza: "Allarmi e un muro di 4 metri"

Scenari... "E se cade un meteorite?". Questa una delle tante domande che l’altro pomeriggio i componenti della commissione ambiente del Comune, guidati dal 5 Stelle Lorenzo Lugli, hanno posto ai vertici della Fox durante una visita al centro della Torraccia. A rispondere ai consiglieri in visita, l’ad della società Marco De Simoni che aveva al fianco anche un componente della famiglia Berloni e cioè Roberto. Quindi sono state date le spiegazioni sui sistemi di sicurezza previsti, compreso un centro di controllo elettronico che si solleva di un metro dal suolo in caso di allarme per esondazione del Foglia. Poi De Simoni e Berloni hanno aggiunto, per tranquillizzare i consiglieri: "Dobbiamo realizzare dei muri di contenimento alti 4 metri a protezione, una barriera in grado di resistere anche ad un colpo di artiglieria". Altra domanda: "E se l’acqua supera quei livelli e cioè i 4 metri?". Risposta: "A quel punto il problema non è solo nostro ma dell’intera città che verrebbe seppellita".

Questo più o meno il ‘rapporto’ fatto ieri mattina in piazza da Lorenzo Lugli dei 5 Stelle con una aggiunta: "Non sono una società che fa beneficienza ma direi che sotto il profilo della sicurezza sono abbastanza rassicuranti anche se il rischio zero non esiste nemmeno quando uno attraversa la strada".

Intanto ieri mattina sotto la sede del Comune l’ennesima puntata dell’affare Fox, che gira intorno al progetto che prevede la realizzazione di vasconi per il contenimento di gas liquefatto, prelevato da una condotta Snam; vasconi che sono accanto ad una parte dei grandi serbatoi che servono ancora per lo stoccaggio degli idrocarburi. In piazza i comitati riuniti sotto la sigla "Campagna stop Gnl Pesaro" hanno posizionato un lungo striscione sotto gli archi del palazzo comunale ed hanno distribuito ahche volantini per spiegare le loro ragioni.

Giulio Verna, un giovane e agguerrito fanese è uno dei portavoci del comitato. Dice: "Noi siamo contro perché siamo contro all’energia che arriva dal fossile ovunque si facciano questi impianti. Stiamo valutando nel caso di Pesaro anche un ricorso al Tar del Lazio visto che gli ok sono arrivati da due ministeri. Ci meravigliamo non tanto dell’opposizione comunale visto che a Roma il governo è di centrodestra, ma ci meravigliamo della maggioranza dell’amministrazione di Pesaro che sta in silenzio e non dice nulla. E’ vero che il Comune non ha un potere interdittivo al progetto Fox ,ma sicuramente una sua presa di posizione potrebbe avere una forte valenza politica". E venerdì, nella sede della Croce Rossa in via Gradara, altra assemblea alla presenza di Augusto De Sanctis e cioè l’esponente (di Pescara) che ha tirato fuori per primo il problema dell’impianto Fox alla Torraccia.

Una storia dalle mille sfumature di grigio "anche perché qui i posizionamenti e gli angoli smussati col passare delle giornate derivano dalle poltrone in gioco con le prossime elezioni regionali, per cui le posizioni vengono anche mediate dall’alto", dice uno degli esponenti politici presenti in piazza. Cauto Lorenzo Lugli dei 5 Stelle, così come non spingono sull’acceleratore nemmeno i Verdi. Radicali invece le associazioni.

L’ex consigliere provinciale Luigi Tagliolini cerca di tagliare la testa al toro andando a pescare valutazioni e pareri espressi nel 2022 quando venne presentato il progetto in Comune: "L’errore è antico e risale a quando è stato presentato il progetto in Comune – dice il Verde –. In quella sede si doveva dire che un impianto del genere in mezzo alle case non si poteva fare ed andava quindi spostato in un’area fuori città come per esempio alla ex Pica, lontano dal centro abitato e dove, fra l’altro, c’è già una stazione di pompaggio del gas metano. Ma per mettere sul tavolo delle controproposte alla Fox bisognava quella volta anche capire bene il progetto che è stato presentato. E mi chiedo: nel 2022, quelli della giunta Ricci hanno capito cosa c’era dietro la parola ’riconversione dell’area’? Comunque ancora qualcosa si può fare perché i permessi urbanistici li dà il Comune e lì ci sono palazzi, gente che ci vive, e sono stati dati ulteriori permessi per costruire nuove unità abitative".

Punto questo ribadito anche dal presidente di Legambiente Rosalia Cipolletta: "Quando venne realizzata la Fox quell’area era campagna. Adesso non è più così perché attorno è nato un quartiere".

Quanti erano ieri mattina in piazza in mezzo a pochi distratti curiosi? Ventidue. La replica: "Ma noi rappresentiamo migliaia di persone...". Chi è tra l’incudine e il martello in questa vicenda? Il sindaco Andrea Biancani che ha due assessori espressione di Verdi Sinistra Italiana e dei 5 Stelle, contro il progetto Fox anche se con mille sfumature di... grigio. Tensione alta tra assessori e i partiti che rappresentano.

m.g.