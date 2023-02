Gas: siamo quelli più spendaccioni, meglio con la luce

A Pesaro e provincia si spende tantissimo per il gas (più di tutte le altre province delle Marche) ma si risparmia qualcosa per l’elettricità. Secondo una ricerca elaborata da Facile.it, guardando ai consumi energetici del 2022, le famiglie residenti in provincia di Pesaro e Urbino hanno speso, in media, 1.397 euro per la bolletta elettrica (+108% rispetto al 2021) e 1.608 euro per il gas (+57%). La provincia risulta essere quella delle Marche dove, tra luce e gas, si è speso di più.

Se a livello regionale la spesa media 2022 per l’energia elettrica è stata pari a 1.366 euro, guardando ai consumi a livello territoriale emerge che si è speso di più nelle province di Fermo (1.456 euro), Pesaro e Urbino (1.397 euro) e Macerata (1.375 euro, 2.822 kWh); chiudono la classifica Ancona (1.340 euro) ed Ascoli Piceno (1.294 euro).

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 1.463 euro; analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state quelle di Pesaro e Urbino (1.608 euro), Fermo (1.487 euro), Ancona (1.408 euro) e Macerata (1.393 euro); ultima nella graduatoria regionale Ascoli Piceno (1.290 euro). Insomma, per il gas in provincia di Pesaro e Urbino non si è badato a spese considerando comunque che il 2022 ha avuto un inverno mite rispetto agli anni scorsi