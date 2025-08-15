Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Cronaca "Gasdotto ed eolico, tecnologie vecchie"
15 ago 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
Il Gruppo d’intervento giuridico torna all’attacco della politica energetica nazionale. Lavori per il gasdotto

L’immenso cantiere del gasdotto gigante dentro alle foreste e ai santuari naturali dell’Appennino – scrive in una nota l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) – “parchi eolici“ (senza vento) con pale da 200 metri come se ne piovessero dal cielo; sbarramento di torrenti montani; discariche per “materiali speciali“ lontane da occhi indiscreti. Queste le attività e le proposte per la montagna".

L’associazione le cose non le manda a dire e si esprime in modo molto diretto: "E’ cominciato col gasdotto – afferma – l’attacco più diretto e terribile alla montagna. Un attacco mortale, in grado di azzerare le attività turistiche, ma ancor di più di azzerare il futuro. A meno che non si tratti di un futuro di abbandono, nel quale si aprono ghiotte occasioni per speculatori di ogni tipo: le valli più interne, dall’aspetto “verginale“, si prestano bene ad ospitare le cose più immonde e le speculazioni più inconfessabili. Del resto, è negli intendimenti del governo abbandonare le aree interne ad una “fine dignitosa“ (qualunque cosa voglia dire). "Il gasdotto “linea adriatica“ – aggiunge la nota – ha ricevuto il riconoscimento di opera di interesse nazionale che, di questi tempi, non si nega a nessuno. E che permette di calpestare i diritti dei cittadini: nessun risarcimento per le svalutazioni degli immobili interessati dal tracciato (fino all’80 per cento e oltre), interruzione (definitiva) di tutte le attiività legate alla fruizione turistica del territorio; mancanza di un serio coinvolgimento dei cittadini. Questo super gasdotto è un’opera “vecchia“, legata al fossile climalterante, costruita nella speranza che il nord Europa possa un giorno approvvigionarsi di gas dall’Italia: un po’ come costruire piste da sci sul Monte Catria nella speranza che nevichi… roba dell’altro mondo".

C’è dell’altro: "la rete di trasposto gas attualmente esistente in Italia è utilizzata per metà, i consumi sono in calo dal 2008 ed è previsto un ulteriore e continuo calo per i tempi a venire. Ma il dato sconfortante è che i cittadini non contano nulla e che le decisioni non le prende la politica, ma le multinazionali. Contro quest’ opera – conclude l’associazione ecologista GriG – si sono espressi comuni, comunità montane, regioni, camera dei deputati (e spesso con voto unanime), ma i permessi sono sempre stato dati. Eppure il mostro è qui, dopo 22 anni di resistenza dei territori. A dimostrazione che la politica è ambigua, che la regione e gli enti intermedi sono incapaci di difendere i territori, specie quelli interni, meno interessanti elettoralmente".

Amedeo Pisciolini

