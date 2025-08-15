"Gasdotto ed eolico, tecnologie vecchie"

L’immenso cantiere del gasdotto gigante dentro alle foreste e ai santuari naturali dell’Appennino – scrive in una nota l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) – “parchi eolici“ (senza vento) con pale da 200 metri come se ne piovessero dal cielo; sbarramento di torrenti montani; discariche per “materiali speciali“ lontane da occhi indiscreti. Queste le attività e le proposte per la montagna".

L’associazione le cose non le manda a dire e si esprime in modo molto diretto: "E’ cominciato col gasdotto – afferma – l’attacco più diretto e terribile alla montagna. Un attacco mortale, in grado di azzerare le attività turistiche, ma ancor di più di azzerare il futuro. A meno che non si tratti di un futuro di abbandono, nel quale si aprono ghiotte occasioni per speculatori di ogni tipo: le valli più interne, dall’aspetto “verginale“, si prestano bene ad ospitare le cose più immonde e le speculazioni più inconfessabili. Del resto, è negli intendimenti del governo abbandonare le aree interne ad una “fine dignitosa“ (qualunque cosa voglia dire). "Il gasdotto “linea adriatica“ – aggiunge la nota – ha ricevuto il riconoscimento di opera di interesse nazionale che, di questi tempi, non si nega a nessuno. E che permette di calpestare i diritti dei cittadini: nessun risarcimento per le svalutazioni degli immobili interessati dal tracciato (fino all’80 per cento e oltre), interruzione (definitiva) di tutte le attiività legate alla fruizione turistica del territorio; mancanza di un serio coinvolgimento dei cittadini. Questo super gasdotto è un’opera “vecchia“, legata al fossile climalterante, costruita nella speranza che il nord Europa possa un giorno approvvigionarsi di gas dall’Italia: un po’ come costruire piste da sci sul Monte Catria nella speranza che nevichi… roba dell’altro mondo".

C’è dell’altro: "la rete di trasposto gas attualmente esistente in Italia è utilizzata per metà, i consumi sono in calo dal 2008 ed è previsto un ulteriore e continuo calo per i tempi a venire. Ma il dato sconfortante è che i cittadini non contano nulla e che le decisioni non le prende la politica, ma le multinazionali. Contro quest’ opera – conclude l’associazione ecologista GriG – si sono espressi comuni, comunità montane, regioni, camera dei deputati (e spesso con voto unanime), ma i permessi sono sempre stato dati. Eppure il mostro è qui, dopo 22 anni di resistenza dei territori. A dimostrazione che la politica è ambigua, che la regione e gli enti intermedi sono incapaci di difendere i territori, specie quelli interni, meno interessanti elettoralmente".

Amedeo Pisciolini