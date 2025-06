Gasdotto, lavori ormai al decollo. Richiesta per un campo base

Dopo ‘gli assaggi’ con tanto di trivella su alcuni punti del terreno effettuati ad inizio gennaio ora pare che si avvicini l’inizio dei lavori veri e propri. Stiamo parlando del tratto ‘Foligno- Sestino’ parte integrante del gasdotto Snam che da Sulmona arriverà a Minerbio. Stando ad alcuni privati cittadini di Apecchio contattati dagli addetti ai lavori sembra che ci sia una richiesta per un ampio campo base in grado di ospitare l’attrezzatura varia e gli operai addetti ai lavori (circa duecento) oltre ai tecnici (una quarantina) ma che negli ultimi giorni l’attenzione per il reperimento del terreno si sia spostata verso Mercatello sul Metauro.

Attenzionate per i pernotti sono anche le strutture ricettive poco distanti da dove dovrà passare il metanodotto, con alcuni agriturismi (a Pietralunga) che hanno risposto negativamente alla richiesta di preventivi asserendo di essere contrari all’opera. Il tratto che interessa la nostra provincia e di cui sembra dovrebbero iniziare i lavori per la fine di giugno è il ‘Foligno- Sestino’ e nello specifico attraverserà il territorio dei Comuni di Apecchio, Borgo Pace e Mercatello sul Metauro. Ad Apecchio i lavori (per 10,88 Km) riguarderanno la zona del ‘Molino dei Tacconi’ per proseguire verso Cà Chignoni, scendere vero Cà Pianaiole, attraversare la Strada Regionale Apecchiese, per poi passare nei campi di Cà Chiscorni, Pian Poleo, il Monte dei Sospiri dove c’è il Parco Eolico; da qui raggiungerà il territorio di Mercatello sul Metauro interessando anche la zona dove dovrà passare la Superstrada Fano- Grosseto e da qui Borgo Pace e poi Sestino.

Il gasdotto Snam che da Sulmona arriverà a Minerbio e di cui il governo ha accelerato nel 2024 l’iter dei lavori è un’opera di cui si parla ormai da vent’anni, con tante prese di posizione e diverse contestazioni sollevate dalle associazioni ambientalistiche. I lavori tra la centrale di compressione in Abruzzo fino al bolognese vedranno 425 chilometri di tubi, dal diametro 1,2 metri, per un costo previsto di 2,5 miliardi di euro.

Amedeo Pisciolini