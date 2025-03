Gasparini da Pesaro ad Ancona

Il magistrato Giacomo Gasparini (foto) si è trasferito dal tribunale di Pesaro, dove ha svolto le funzioni di gip e gup, alla Corte di Appello di Ancona dove è stato nominato consigliere per la Sezione penale. Gasparini, 61 anni, è diventato magistrato a 29 anni. Dal 1994 al 2002 ha svolto le funzioni in Calabria al tribunale di Lamezia Terme come giudice penale occupandosi di criminalità organizzata. Dal 2002 al 2010 è stato gip e gup presso il tribunale di Rimini per poi trasferirsi, fino al 2025, al tribunale di Pesaro. Durante la sua attività a Pesaro si è occupato, tra le altre cose, del procedimento di esecuzione concluso con la confisca della statua attribuita allo scultore Lisippo, esposta tuttora presso il Getty Museum di Los Angeles. L’ordinanza è stata confermata a dicembre 2018 dalla corte di Cassazione.