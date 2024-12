Gastone Mariotti alla guida del Fabriano Cerreto

Alla ricerca del ‘pezzo’ pregiato che possa far lievitare le potenzialità della squadra, numerose società dilettantistiche stanno operando in questi giorni sul mercato invernale. Nelle ultime ore c’è stato anche un cambio di panchina, esattamente alla Fermana (serie D) con Fabio Brini a prendere il posto di Ruben Dario Bolzan. Si aspetta la fumata bianca anche per la panchina della Civitanovese, il prescelto sembra essere Stefano Senigagliesi. In Eccellenza nei giorni di Natale c’è stato il cambio dell’allenatore anche nel Fabriano Cerreto con l’esperto Gastone Mariotti a prendere il posto dell’esonerato Caporali.

Riguardo i calciatori, partendo dalla serie D l’Ancona ha messo nero su bianco con Luca Battistini, attaccante classe ‘99 proveniente dal Desenzano (serie D girone B) dove ha giocato finora 15 partite realizzando 4 reti. Chiuso il rapporto tra la Fermana e l’attaccante Daniele Ferretti: per lui 13 presenze e un gol nella prima parte di questa stagione. Potrebbero dividersi le strade tra l’attaccante Haris Handzic e la Sangiustese (Eccellenza).

Il Gabicce Gradara (Promozione) recentemente si è rinforzato con il centrocampista classe 1997 Lorenzo Rapagnani e ha svincolato l’esterno d’attacco Lorenzo Marcucci. Rapagnani che ha debuttato negli ultimi 20 minuti dell’ultimo turno contro la Fermignanese ha militato in serie D (Civitanovese e Recanatese), in Eccellenza (Civitanovese, Grottammare, Valdichienti Ponte, San Marco Servigliano Lorese) e Promozione con più club tra cui Maceratese e Fabriano Cerreto e da ultimo l’Appignanese.

La Nuova Real Metauro militante nel campionato di Prima categoria ha concluso in entrata l’ingaggio di Mattia Vitali, jolly difensivo prelevato dal Sant’Orso e ha ceduto il centrocampista Gianluca Serafini al Real Altofoglia, l’attaccante Giacomo Chiarucci al Piandimeleto e il centrocampista Lapucci alla Major, svincolato il calciatore Federico Ugolini. Le operazioni sono state condotte dal ds Andrea Berloni con mister Ferri e il presidente Sella.

Amedeo Pisciolini