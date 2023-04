"Gastroenterologia a Pesaro dopo l’estate?" Ruggeri (M5S) chiede spiegazioni in Regione

"Il Santa Croce a rischio di ulteriori spoliazioni: la giunta regionale faccia chiarezza sul possibile trasferimento di gastroenterologia da Fano a Pesaro, dopo l’estate". E’ quanto chiede la capogruppo in consiglio regionale di M5S, Marta Ruggeri che, attraverso una interrogazione, incalza la giunta "per sapere se intenda privare l’ospedale fanese di altri reparti e altri servizi". "L’interrogazione – insiste Ruggeri – raccoglie l’allarme del sindaco Massimo Seri che ha parlato del possibile trasferimento di gastroenterologia dal Santa Croce al San Salvatore, dopo l’estate. Prospettiva che esporrebbe al rischio di una potenziale perdita anche di pneumologia, neurologia e stroke unit, prefigurando ‘l’inizio della fine’ per il nosocomio fanese. Occorre garantire la funzionalità dell’ospedale fanese, a partire dal pronto soccorso che deve essere supportato da un’adeguata presenza di reparti. Si è ancora in attesa di sapere che cosa ne sarà dei 50 posti letto per acuti, mai attivati".