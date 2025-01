Gastroenterologia, allarme M5s. Ma Carelli rassicura sui posti letto

"Che ne sarà della Gastroenterologia a Fano?", chiede Marta Ruggeri, capogruppo M5s in consiglio regionale. L’atto aziendale infatti, sta alimentando discussioni e dubbi, soprattutto in merito alla riorganizzazione degli ospedali di Pesaro e Fano. Redatto sulla base della bozza dell’ex direttrice Nadia Storti e ora presentato dal direttore generale Alberto Carelli in un intenso ciclo di incontri con sindaci, sindacati e associazioni, il documento svela dettagli che destano interrogativi sul futuro del reparto. In particolare, nella sezione dedicata all’ospedale San Salvatore, viene descritto come "un altro punto cardine della riorganizzazione dello stabilimento ospedaliero di Pesaro", sottolineando il ruolo della Gastroenterologia nella gestione integrata delle patologie gastrointestinali e nella collaborazione multidisciplinare con la Chirurgia generale. Quando si tratta di Fano, invece, il reparto non viene menzionato specificamente, ma si accenna genericamente a un "Polo endoscopico" e a un "Blocco operatorio". Questa differenza alimenta i timori di un possibile trasferimento a Pesaro, preoccupazione già emersa nel 2023 e che ora riemerge. "Avevamo chiesto rassicurazioni all’assessore Saltamartini, che garantì che a Fano non sarebbe stato tolto nulla", ricorda Ruggeri. "Ma questa ambiguità riaccende dubbi. È una scelta organizzativa o solo un refuso?". La consigliera regionale evidenzia poi che nell’allegato A dell’atto aziendale si fa riferimento a un’unità operativa complessa unica per Fano e Pesaro, ma senza dettagli sui posti letto. "La nostra provincia soffre già un grave deficit di posti letto rispetto ai parametri del Dm 70/2015. Dove sono i 300 posti mancanti promessi, inclusi i 50 di Ortopedia per Fano?" domanda Ruggeri. A fare chiarezza è intervenuto Carelli, che rassicura: "L’atto aziendale non può contenere novità sull’organizzazione dei posti letto. Non è prevista alcuna modifica dei reparti. Il documento fotografa lo stato attuale delle attività e gli incarichi che saranno conferiti dopo l’unificazione delle ex aziende". Carelli sottolinea che "le modifiche all’assetto aziendale rientrano esclusivamente nella competenza della direzione generale e non possono essere contenute in un atto come questo". E invita alla prudenza: "Diffondere notizie non veritiere può creare confusione e falsi allarmismi nell’utenza e personale". Tiziana Petrelli