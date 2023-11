Gastronomia e spettacolo. Cartoceto alza il sipario sui mille pregi dell’olio

Decolla oggi "Cartoceto Dop, il Festival", 46esima mostra mercato dell’olio e dell’oliva di Cartoceto. Dalla roccaforte dei produttori, si svilupperà tutto il ricco programma, che sarà inaugurato alle 15.45 con il taglio del nastro ufficiale, nella prima domenica della kermesse. Dopo il tradizionale omaggio del Corpo bandistico di Cartoceto, il borgo si animerà con la performance musicale itinerante dei 12 elementi della Bandita. Alle 16.15 e alle 17.45 spazio alla comicità e alle avventure clownistiche e funamboliche dello spettacolo "Savoir Faire" di Damiano Massaccesi. Stessa location anche per le esibizioni break dance della crew dei BBoys. Spostandosi al teatro del Trionfo, alle 18.30 si potrà assistere al concerto in trio di Simona Molinari.

Ci sarà l’imbarazzo della scelta, tra il mercato dei produttori, le degustazioni, i cooking show, le osterie, l’arte di strada, gli spettacoli per i bambini, i percorsi verdi e le visite ai frantoi, il mercatino alimentare e quello artigianale. Da non perdere la degustazione di piatti preparati da tre chef marchigiani, capitanati da Lucio Pompili del Symposium. Per la prima domenica si alterneranno ai fuochi, Michele Poletti di "Polo" (Pesaro), Valerio Ferri de "Le Fontane" (Cagli) ed Errico Recanati di "Andreina" (Loreto), 1 stella Michelin. www.prolococartoceto.com

Marco D’Errico