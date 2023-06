Gattino in un tombino Lo salvano i vigili

I vigili del fuoco di Urbino non lasciano indietro nessuno e si prodigano in interventi lunghi e minuziosi anche per salvare un gatto appena nato. A raccontare l’episodio avvenuto a inizio settimana è Giuseppe Antonioli, residente nella zona di Piansevero, che spiega come gli uomini del locale distaccamento si siano resi disponibili, per ben tre giorni di fila, ad aiutare lui e altri abitanti del posto nell’estrarre l’animale, caduto in un tombino di via Lumumba largo soli 30 centimetri, ma profondo circa cinque metri.

"Li vogliamo ringraziare perché sono stati molto disponibili e, come sempre, hanno dimostrato grande umanità, non facendo distinzione tra una persona e un animale, tra un intervento per una catastrofe e uno per un caso del genere - afferma l’uomo -. Il gatto, nato circa un mese fa, che fa parte della cucciolata di una randagia che gira per la nostra zona, è caduto domenica sera ed era per noi estremamente difficile raccoglierlo, trattandosi di una cavità molto stretta e profonda.

Abbiamo provato vari metodi, anche utilizzando dei secchi, però non siamo riusciti a recuperarlo: servivano delle corde o comunque un’altra soluzione. Non potendo estrarlo dal tombino, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, che sono venuti subito e sono rimasti fino a mezzanotte della sera stessa per cercare di individuarlo e salvarlo, ma senza riuscirci. Poi sono tornati lunedì mattina e pomeriggio e infine martedì mattina, quando sono riusciti a recuperarlo sfruttando un laccetto che avevano legato a un palo. Mentre intervenivano abbiamo anche portato loro da bere e da mangiare, per aiutarli. Ora il gatto sta bene: possiamo solo ringraziarli per essere stati così bravi e sensibili".

n. p.