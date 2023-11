Pesaro, gattino prigioniero nel motore di un’auto: salvato dai vigili

Pesaro, 1 novembre 2023 – Un gattino di circa due mesi è stato salvato questa mattina attorno alle 9 dai vigili del fuoco di Pesaro. Il gattino si era infilato nel motore di un'auto, una Yaris blu, forse per il calo della temperatura notturna, rimanendone prigioniero.

Lo hanno udito alcuni passanti con il loro cagnolino al guinzaglio, i quali hanno dato l'allarme chiamando i vigili che lo hanno liberato in pochi minuti. Non pago il gattino si è divincolato e ha tentato una fuga nel vicino parco, nascondendosi tra le foglie, ma è stato ripreso dai vigili, con tanto di guanti, e consegnato ai volontari che si prendono cura degli animali. È in attesa del suo proprietario.