Gatto incastrato nell’auto Task force per liberarlo

Prima lo hanno liberato dal motore dell’auto dove era rimasto incastrato e poi lo hanno subito consegnato nelle mani della sua nuova famiglia che gli hanno trovato a tempo di record. Baciato dalla fortuna per due volte ieri un gattino randagio che si è messo nei guai. E per salvarlo si è messa in moto una task force di mezzi e uomini, tra vigili del fuoco, municipale e Comune.

L’allarme è scattato ieri alle 14.00 quando al comando della polizia locale di Fano è arrivata la segnalazione di un gattino intrappolato nel cofano di un’auto in via Della Libertà. I miagolii incessanti non sono rimasti inascoltati. La prima mossa della municipale è stata quella di rintracciare il proprietario, intimandogli di non usare la macchina. Intanto una pattuglia è andata sul posto insieme con i vigili del fuoco. I pompieri hanno tentato più volte di estrarre il gattino dall’auto. Nel frattempo è sceso in campo anche l’ufficio comunale sulla tutela degli animali che ha contattato le responsabili dell’associazione Melampo. Dopo 45 minuti di manovre, finalmente sono riusciti a estrarre il micino dal cofano. Per affidarlo subito alle mani amorevoli dell’associazione Melampo.