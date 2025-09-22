Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoSergio Rossi scarpeIn fila dalle 5Classifica ricchiAutista busIl dolore del padre
Acquista il giornale
CronacaGaza, il gesto dei consiglieri comunali di Pesaro. “Un fazzoletto bianco per il popolo palestinese”
22 set 2025
REDAZIONE PESARO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Gaza, il gesto dei consiglieri comunali di Pesaro. “Un fazzoletto bianco per il popolo palestinese”

Gaza, il gesto dei consiglieri comunali di Pesaro. “Un fazzoletto bianco per il popolo palestinese”

Nel giorno dello sciopero, in Aula, tutti gli esponenti della maggioranza indosseranno una fascia simbolica: “Non si può più tacere”. Le richieste: apertura dei valichi, sblocco degli aiuti, stop all’invio di armi e ai rapporti con Israele, riconoscere lo Stato

Nel cerchio la consigliera comunale del Pd, Simonetta Drago

Nel cerchio la consigliera comunale del Pd, Simonetta Drago

Per approfondire:

Pesaro, 22 settembre 2025 – Un fazzoletto bianco per la Palestina. E’ il gesto simbolico che la maggioranza in Consiglio Comunale di Pesaro ha deciso di compiere, oggi, per esprimere la sua ferma condanna a quanto ormai da troppo tempo avviene nella striscia di Gaza, e il sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Nel giorno in cui lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base rischia di fermare l’Italia, i consiglieri di Pesaro hanno deciso di portare la questione palestinese nel più istituzionale dei luoghi: il Consiglio comunale.

“Con angoscia e profonda preoccupazione – è scritto in una nota a firma del Partito democratico – per quanto sta accadendo in Palestina, il gruppo consiliare del Pd e la maggioranza tutta esprimono una ferma condanna verso i crimini di guerra e contro l’umanità commessi dal governo israeliano. Pretendiamo l’apertura immediata di tutti i valichi e la fine del blocco agli aiuti umanitari. Chiediamo all’Unione Europea di cessare l’invio di armi in Israele e di sospendere ogni forma di collaborazione politica ed economica con quel governo. All’Italia chiediamo un atto di giustizia e responsabilità: il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina”.

Per ribadire con forza questa posizione, durante il Consiglio comunale di oggi, i consiglieri di maggioranza indosseranno un fazzoletto bianco: un segno di pace e un atto simbolico per mantenere alta l’attenzione, di fronte all’indifferenza dei governi. “La nostra è una scelta silenziosa, ma anche un gesto che vuole fare rumore – aggiunge la consigliera Pd Simonetta Drago –. Indossare un fazzoletto bianco in aula significa richiamare tutti, istituzioni e cittadini, alla responsabilità di non restare in silenzio di fronte a un popolo che chiede solo dignità, pace e libertà. Pesaro vuole essere dalla parte dei diritti umani e non voltarsi dall’altra parte”.

Un gesto “semplice ma necessario – conclude la nota –, che vuole ricordare che di fronte alle tragedie umanitarie non possiamo né restare indifferenti né smettere di chiedere giustizia”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata