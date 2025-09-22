Gaza, il gesto dei consiglieri comunali di Pesaro. “Un fazzoletto bianco per il popolo palestinese”

Pesaro, 22 settembre 2025 – Un fazzoletto bianco per la Palestina. E’ il gesto simbolico che la maggioranza in Consiglio Comunale di Pesaro ha deciso di compiere, oggi, per esprimere la sua ferma condanna a quanto ormai da troppo tempo avviene nella striscia di Gaza, e il sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Nel giorno in cui lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base rischia di fermare l’Italia, i consiglieri di Pesaro hanno deciso di portare la questione palestinese nel più istituzionale dei luoghi: il Consiglio comunale.

“Con angoscia e profonda preoccupazione – è scritto in una nota a firma del Partito democratico – per quanto sta accadendo in Palestina, il gruppo consiliare del Pd e la maggioranza tutta esprimono una ferma condanna verso i crimini di guerra e contro l’umanità commessi dal governo israeliano. Pretendiamo l’apertura immediata di tutti i valichi e la fine del blocco agli aiuti umanitari. Chiediamo all’Unione Europea di cessare l’invio di armi in Israele e di sospendere ogni forma di collaborazione politica ed economica con quel governo. All’Italia chiediamo un atto di giustizia e responsabilità: il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina”.

Per ribadire con forza questa posizione, durante il Consiglio comunale di oggi, i consiglieri di maggioranza indosseranno un fazzoletto bianco: un segno di pace e un atto simbolico per mantenere alta l’attenzione, di fronte all’indifferenza dei governi. “La nostra è una scelta silenziosa, ma anche un gesto che vuole fare rumore – aggiunge la consigliera Pd Simonetta Drago –. Indossare un fazzoletto bianco in aula significa richiamare tutti, istituzioni e cittadini, alla responsabilità di non restare in silenzio di fronte a un popolo che chiede solo dignità, pace e libertà. Pesaro vuole essere dalla parte dei diritti umani e non voltarsi dall’altra parte”.

Un gesto “semplice ma necessario – conclude la nota –, che vuole ricordare che di fronte alle tragedie umanitarie non possiamo né restare indifferenti né smettere di chiedere giustizia”.