Gaza: flash-mob in piazza contro lo sterminio

Domani un flashmob per "L’ultimo giorno di Gaza". Il Comune di Pesaro risponde alla mobilitazione per la "Giornata dell’Europa contro il genocidio" e invita cittadini, scuole, associazioni ed organizzazioni a partecipare all’iniziativa che si terrà domani alle 18. Si tratta di un flashmob in piazza del Popolo "per interrogarsi su come fermare la strage e per rompere il silenzio sullo sterminio in corso a Gaza" dicono il sindaco Andrea Biancani e le assessore Camilla Murgia e Sara Mengucci. L’appello di sindaco e assessore è quello di partecipare portando un fazzoletto bianco o rosso "da sventolare per richiamare l’attenzione del mondo". Gli hashtag da usare per condividere il racconto sono: #GazaLastDay, #UltimogiornodiGaza.