Gaza, l’angoscia di un artista: "I miei parenti intrappolati. Ogni bomba mando messaggi"

L’angoscia per la guerra a Gaza raggiunge anche Carpegna, dove abita Francesco Mazzarini, artista e collaboratore dell’assessorato alla Cultura con delega del Comune, e sua moglie Nidaa Badwan, palestinese, temono ogni giorno per la vita dei propri famigliari e amici intrappolati nella Striscia, terra di cui lei è originaria. A un mese dal massiccio attacco a sorpresa di Hamas, la risposta di Israele è al culmine e ora è più che mai difficile contattare chi viva lì. Perciò, a ogni messaggio rimasto senza risposta troppo a lungo, scatta l’allarme.

"Nidaa è devastata – racconta Mazzarini –. Già io sono sottosopra per quanto sta accadendo, non riesco a immaginare come possa sentirsi lei. Per il poco che possiamo, proviamo a contattare, con chiamate o via Whatsapp e Telegram, amici e parenti che sono laggiù e che, prima, sentivamo tutti i giorni: al di là delle linee telefoniche e internet, che vanno e vengono, manca l’elettricità, perciò l’uso dei cellulari è dosato. Domenica, appena ho sentito dell’ultimo bombardamento, ho scritto a tutti e sto aspettando risposte".

Proprio mentre sta finendo l’intervista, Francesco riceve un messaggio dal nipote Rami Maher, uno di quelli che sente più frequentemente e residente ad Al-Maghazi, mentre altri parenti e amici sono a Deir el-Balah. Al messaggio, allega una foto degli effetti del bombardamento israeliano subito: "Hanno colpito la via accanto a casa sua, ma almeno sono vivi".

Mazzarini e Nidaa si conobbero nel 2015, quando lei, fotografa, giunse in Italia per degli eventi di cui lui era tra i curatori. Fu colpo di fulmine e, dopo un anno, si sposarono.

"Lei è un’artista e lì era conosciuta, ha anche avuto problemi con Hamas – spiega –. Nel 2018 abbiamo pure avuto un incontro con Abu Mazen, presidente dello Stato di Palestina, che ne apprezza l’arte. Conosco bene la situazione, Hamas e Israele sono problemi grossi per le persone di Gaza, da cui uscire ed entrare è difficilissimo, perciò non ho mai potuto incontrare i miei suoceri". Tuttavia, Francesco e Nidaa sono rimasti in costante contatto con amici e parenti residenti nella Striscia, creando solidi legami. Ora, perciò, temono per quanti sono laggiù.

"Al momento, lì non c’è un posto sicuro e purtroppo una nostra amica è deceduta, mentre un’altra, scampata a un bombardamento, mi ha detto ‘sono viva, ma forse sarebbe stato meglio se fossi morta’", prosegue Mazzarini, che ha anche trasformato il proprio profilo Instagram in un canale per comunicare quanto stia accadendo in Palestina, sospendendo i contenuti sull’arte. "È stato un urlo della mia anima. Un bisogno di raccontare, notando che, all’inizio, sui media europei non arrivasse nulla di ciò che vedevo tramite parenti e conoscenti nella Striscia, amici palestinesi a cui giungono notizie dalle famiglie o canali internazionali. Per un’informazione bilanciata, però, seguo anche i quotidiani israeliani. Si tratta, comunque, solo di una cronaca del momento. Tornerò a pubblicare cultura quando sarà terminato questo folle massacro a Gaza, ora è troppo importante parlare di ciò che succede".