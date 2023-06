Gazebo dei Verdi nel mirino L’opposizione: "Abusivo"

"Cosa ci fa un gazebo dei Verdi Europa Verde al Parco Scarpellini, con tanto di bandiere, nell’ambito di un evento sociale, patrocinato dal Comune?". La manifestazione è quella della Onlus Gulliver, meglio nota come Fiera del riuso, una kermesse che tra una bancherella dell’usato e l’altra promuove la sostenibilità ospitando anche molte associazioni del terzo settore (Aido, Uic, Ant...). La domanda del centrodestra invece è retorica: "Quel Gazebo – osservano, infatti, i gruppi consiliari di Lega, Prima c’è Pesaro, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Gruppo Misto - non può che essere abusivo. Il gazebo di Europa Verde allestito ad un evento patrocinato dal Comune è un’indecenza politica. Inoltre ad oggi, al protocollo non risulta alcuna richiesta specifica avanzata al Suap a riguardo".

Abbiamo rivolto la domanda ai diretti interessati, i quali hanno escluso di essere nel torto. "Per il 3 giugno – risponde Adriana Fabbri,cooportavoce provinciale Europa Verde, Verdi – non avevamo bisogno di nessuna autorizzazione perché era compresa in quella rilasciata all’Onlus Gulliver. Il responsabile comunale, in forza al Suap per le autorizzazioni da concedere ai partiti politici per lo sfruttamento del suolo pubblico, Claudio Moretti, ci ha detto che l’autorizzazione non spettava al Comune poiché il Parco non è competenza del Suap. Inoltre, ci ha confermato che essendo noi ospiti della Gulliver, titolare delle necessarie autorizzazioni noi saremmo stati esentati dal farlo. Diversamente invece ci comporteremo nei confronti di altri banchetti informativi attinenti alla nostra attività politica: stiamo aspettando dove potremo posizionarci nelle date del 9, il 16, il 23 e il 30 giugno". Non sono dello stesso avviso i consiglieri di opposizione: "Non può un partito politico avere un proprio banchetto con i vessilli esposti all’interno di una manifestazione patrocinata dal Comune – dice Giulia Marchionni anche a nome dei colleghi Dario Andreolli, Andrea Marchionni, Giovanni Dallasta, Michele Redaelli –. Se l’amministrazione la farà passare liscia all’assessore Maria Rosa Conti, leader comunale di Europa Verde - Verdi, che è stata tra l’altro presente al banchetto del Parco Scarpellini domenica 3 giugno, allora ci muoveremo di conseguenza, facendo valere lo stesso principio". Cioè? "Chiederemo di fare anche noi propaganda in qualche popolosa manifestazione patrocinata dal Comune: bello sarebbe poterlo fare, per esempio, alla mezzanotte bianca dei bambini. Cosa avrebbero gridato i consiglieri di maggioranza se avessero visto un gazebo di un partito di centrodestra nella stessa occasione? Presenteremo un’interrogazione in consiglio comunale in cui chiederemo se questa occupazione di suolo pubblico era autorizzata e perché".

Solidea Vitali Rosati