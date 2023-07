"Gazebo inopportuno L’assessore Conti si dimetta subito"

Ieri il centrodestra, in Consiglio comunale ha lanciato la bomba: "Il Comune faccia le sanzioni ad Europa Verde e l’assessore Maria Rosa Conti (foto) si dimetta". Perché? L’arrembaggio politico è scattato un secondo dopo la lettura, da parte dell’assessore Enzo Belloni, della risposta data dagli uffici competenti riguardo la presenza di un gazebo di natura politica (il partito di Verdi Europa Verde con tanto di bandiere e simboli) ad un evento sociale patrocinato dal Comune (Fiera del riuso) al Parco Scarpellini. Fondamentali le ultime righe: "Si ritiene inopportuna, all’interno di una manifestazione apolitica – cita il parere tecnico – la presenza di un gazebo a sfondo politico".

La consigliera Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) e il consigliere forzista Michele Redaelli, i primi a scandalizzarsi davanti all’accaduto e a presentare l’interrogazione, sul piano politico, hanno avuto riconosciuta la ragione. "Se non fosse stato così – ribatte Marchionni come una folgore – avrei chiesto, già dal giorno dopo, di piazzarmi con un nostro gazebo alla Mezzanotte bianca dei bambini. Scherzo, ma dà un’idea di quanto l’atto del partito della Conti sia stato inopportuno". "Ora che anche il Comune ha certificato che il gazebo di Europa Verde allestito ad un evento patrocinato dal Comune era abusivo, l’assessora Conti ha solo una strada : le dimissioni – dicono i gruppi consiliari di centrodestra Lega, Prima c’è Pesaro, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Gruppo Misto -. Come può un assessore comunale violare consapevolmente le più basilari regole e rimanere al suo posto? L’assessora infatti ha compiuto una grave violazione che dimostra l’arroganza di chi si sente in diritto di poter fare tutto. Cosa avrebbero gridato i consiglieri di maggioranza se avessero visto un gazebo di un partito di centrodestra nella stessa occasione ? Se questo gazebo fosse stato un’iniziativa di qualche militante più o meno consapevole delle norme avremmo sorvolato, ma la presenza di un assessore comunale è un’indecente operazione".